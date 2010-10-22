انقلاب ایران موفق ترین انقلاب الهی است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام قدیر محمدیان در نماز جمعه این هفته شهرستان اسفراین اظهارداشت: اگر انقلاب موسی عمران را مبداء انقلاب توحیدی و انقلاب صدر اسلام را دومین انقلاب توحیدی که مبنای پیرایش انقلاب ما نیز است، بدانیم باید اذعان کرد، انقلاب اسلامی ایران سومین انقلاب توحیدی است که موفق ترین به شمار می رود.

وی انقلاب ایران را در مقایسه با سه انقلاب معاصر فرانسه، الجزایر و شوروی نیز موفق تر دانست و ادامه داد: انقلاب فرانسه که تاثیر گسترده ای در نظام سیاسی غرب به جا گذاشت با سخت ترین بحرانها مواجه بود و به امپراطوری ناپلئون تبدیل شد و امروز سرنوشت فرانسه در اختیار عناصری چون سارکوزی است که در خدمت صهیونیسم است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران بعد از گذشت بیش از 31 سال با همان استانداردها و پایه و اصولی که امام خمینی (ره) پایه گذاری کرد، بدون کوچکترین تغییری استوار است.

وی مهمترین عوامل پایداری و تعیین کننده ترین آنها را که باعث ثبات نظام می شود، حضور مردم و عامل ثبات و برخورداری از رهبری دانست و اذعان کرد: همه شاخصه های رهبری دینی در دو چهره امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای وجود دارد.

وی در خصوص سفر مقام معظم رهبری به قم نیز گفت: استقبال مردم به زیبایی تاریخ قم بود که 15 خرداد، 19 دی و حماسه نهم دی پارسال را تداعی کرد و نشان داد که قم شهر قیام است.



امام جمعه اسفراین با بیان اینکه امروز نعمت وجود رهبری به عنوان بالاترین نعمت نیازمند شکرگزاری است، اظهار داشت: در سایه وجود رهبری چه در زمان امام و چه در امروز عزت و سربلندی و نصرت و یاری خداوند نصیب این ملت شده است.



حجت الاسلام محمدیان گفت: بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم قم خیره کننده بود و همه دچار بهت و ناباوری شده بودند و ایشان در سخنانشان آنچنان روشن به مردم و حوزه پیام دادند که حوزه علمیه نیاز به تحول دارد.