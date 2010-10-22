هشتپر گیلان لرزید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، زمین لرزه ای به بزرگی سه و یک دهم ریشتر به عمق هشت کیلومتر طول و عرض جغرافیایی به ترتیب 49 و هشت صدم و 37 و 97 صدم به وقت محلی 13 و 13 دقیقه و زلزله ای به بزرگی چهار و شش دهم به عمق هشت کیلومتر در طول و عرض جغرافیایی به ترتیب 49 و پنج صدم و 37 و 92 صدم ریشتر به وقت محلی 12 و 38 دقیقه ظهر جمعه هشتپر گیلان به لرزه در آورد.

همینطور زمین لرزه ای به بزرگی چهار و چهار دهم و چهار و 9 دهم ریشتر به عمق چهار و پنج کیلومتر با طول و عرض جغرافیایی به ترتیب 49 و یک دهم و 38 و 49 و شش دهم و 37 و 91 صدم به وقت محلی 12 و چهار دقیقه و 11 و 30 دقیقه ظهر جمعه هشتپر را لرزاند.

علاوه بر این پره سر گیلان نیز با زمین لرزه ای به بزرگی دو و نیم ریشتر به عمق 11 کیلومتر با طول و عرض جغرافیایی به ترتیب 48 و 96 و 37 و 49 صدم به وقت محلی 21 و 47 دقیقه پنجشنبه لرزید.

تاکنون خبری در مورد خسارات احتمالی بدست نیامده است.