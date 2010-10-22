به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی که پیش از خطبه‌های نمازجمعه این هفته تهران سخن می‌گفت، با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اظهار داشت: بالابردن بهره‌وری اقتصادی، کاهش مصرف انرژی و اجرای عدالت از جمله اهداف قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست .

میرتاج‌الدینی با اشاره به منابع خدادادی نفت و گاز درایران از تقسیم ناعادلانه یارانه‌ها در کشور انتقاد کرد و افزود: در حالیکه قریب به 4 میلیون و 200 بشکه نفت در کشور تولید می‌شود و از منابع کشور 150 تا 180 میلیارد دلار درآمد کسب می‌شود، متأسفانه این درآمدها تاکنون به صورت درستی تقسیم نشده، به طوری که طبقه ثروتمند بیش از طبقه مستضعف از یارانه‌ها استفاده کرده است.

به گفته وی در حال حاضر دو سوم منابع نفتی کشور در داخل مصرف و یک سوم آن صادر می‌شود اما از صادرات نفت طبقه ثروتمند بیشتر بهره‌مند می‌شود.



معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دو نوع توزیع یارانه در بین مردم در جهان وجود دارد، گفت: در برخی کشورها یارانه‌ها به صورت غیرمستقیم و پنهان و در برخی کشورهای دیگر یارانه‌ها به صورت مستقیم به مردم ارائه می‌شود که در کشور ما نوع اول تاکنون رایج بوده است.



وی یاد آور شد : کشورهای ترکیه، ژاپن و هند به ترتیب 18، 7 و 15 درصد از بودجه‌های خود را از طریق مالیات حامل انرژی تأمین می‌کنند .

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه اگر کشور را به 10 دهک اقتصادی تقسیم کنیم، دهک دهم به عنوان دهک ثروتمند جامعه 22 برابر دهک اول از انرژی و 3.4 برابر از گازوئیل استفاده می‌کند، متذکر شد که در برخی موارد مانند انرژی برق، دهک‌های بالا 13 برابر دهک‌های پایین انرژی مصرف می‌کنند و به طور طبیعی یارانه بیشتری می‌گیرند.



وی بااشاره به مصرف بالای انرژی در کشور گفت: مصرف گاز در ایران با 75 میلیون نفر جمعیت، 500 میلیون مترمکعب است در حالی که در اروپا با 250 میلیون نفر جمعیت 600 میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌شود و این میزان مصرف انرژی برای این کشور شایسته نیست.



معاون پارلمانی رئیس جمهور با این پیش بینی که در صورت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصرف انرژی 20 درصد کاهش خواهد یافت، تأکید کرد : درآمد حاصل از کاهش مصرف انرژی که به اندازه بودجه عمرانی کشور است ، برای عمران کشور هزینه خواهد شد .