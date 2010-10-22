استقبال مردم از رهبری نشانگر پشتیبانی ملت از ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محمدتقی آل هاشم در خطبه های نمازجمعه امروز تبریز، تصریح کرد: این استقبال نشان داد که رابطه عاطفی و ریشه ای ملت ایران با ولایت فقیه ناگسستنی است.

آل هاشم، وحدت حوزه های علمیه و روحانیت با مردم را از دیگر ویژگی های بارز و ممتاز سفر مقام رهبری به استان قم دانست و اظهار داشت: دشمنان از دیدن چنین اتحاد و یکپارچگی سخت نگران شده و ناراحت هستند.

وی همچنین به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان اشاره کرد و استقبال کم نظیر مردم این کشور از ایشان را نشانه ای از صلابت و عزت ایران در میان کشورهای منطقه قلمداد کرد.

آل هاشم گفت: این سفر نشان داد که آرمان ها و ایده های امام راحل (ره) در خصوص صدور انقلاب و اندیشه های اسلامی رفته رفته جامه عمل به خود می پوشد که این امر برای تمامی مسلمانان جهان غرور انگیز است.

امام جمعه موقت تبریز، همچنین با اشاره به فرا رسیدن ایام حج و اعزام زائران به خانه خدا، تصریح کرد: باید توجه داشت که تمامی زائران اعمال حج را با شئونات کامل اسلامی انجام دهند.