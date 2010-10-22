  1. استانها
  2. گیلان
۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۹

امام جمعه موقت رشت:

استقبال مردم قم از رهبر انقلاب بی نظیر بود

استقبال مردم قم از رهبر انقلاب بی نظیر بود

رشت - خبرگزاری مهر: ‌حجت الاسلام سید کاظم میرحسینی اشکوری با اعلام اینکه هیچ رسانه ای قادر نبود تا عظمت، شور و احساسات مردم قم نسبت به رهبر معظم انقلاب را نشان دهد، گفت: شور و استقبال آحاد مردم برغم تبلیغات دشمنان نظام علیه روحانیت، نظام و رهبری، بی نظیر بود.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، امام جمعه موقت رشت در خطبه های نمازجمعه این هفته رشت ‌افزود:‌ دنیا با این عشق و علاقه مردم به نظام و ولایت، بار دیگر فهمید مردم دست از رهبر و مقتدای خود و نظام اسلامی برنداشته اند و در سه دهه گذشته نیز این را نشان داده اند.

وی همچنین بر لزوم اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد و اظهار داشت: اقتصاد کشور نیازمند یک جراحی بزرگ بود و تا پیش از دولت احمدی نژاد، کسی جرات اجرای این طرح را نداشت.

امام جمعه موقت رشت با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها به نفع کشور و نسل آینده است، گفت: این قانون در حقیقت یک جراحی اقتصادیست که باید با کمک مردم و نظام انجام شود زیرا به نفع کشور و بخصوص نسل آینده است.

حجت الاسلام اشکوری در ادامه رفع مشکلات استان گیلان را بصورت ریشه ای از مدیریت استان خواستار شد و افزود: گیلان استعدادهای منحصر به فردی در تمامی عرصه ها دارد که باید با برنامه ریزی اصولی برای شکوفایی استان به نحو احسن بکارگیری شود.

کد مطلب 1175936

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها