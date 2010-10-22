استقبال مردم قم از رهبر انقلاب بی نظیر بود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، امام جمعه موقت رشت در خطبه های نمازجمعه این هفته رشت ‌افزود:‌ دنیا با این عشق و علاقه مردم به نظام و ولایت، بار دیگر فهمید مردم دست از رهبر و مقتدای خود و نظام اسلامی برنداشته اند و در سه دهه گذشته نیز این را نشان داده اند.

وی همچنین بر لزوم اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد و اظهار داشت: اقتصاد کشور نیازمند یک جراحی بزرگ بود و تا پیش از دولت احمدی نژاد، کسی جرات اجرای این طرح را نداشت.

امام جمعه موقت رشت با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها به نفع کشور و نسل آینده است، گفت: این قانون در حقیقت یک جراحی اقتصادیست که باید با کمک مردم و نظام انجام شود زیرا به نفع کشور و بخصوص نسل آینده است.

حجت الاسلام اشکوری در ادامه رفع مشکلات استان گیلان را بصورت ریشه ای از مدیریت استان خواستار شد و افزود: گیلان استعدادهای منحصر به فردی در تمامی عرصه ها دارد که باید با برنامه ریزی اصولی برای شکوفایی استان به نحو احسن بکارگیری شود.