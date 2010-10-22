مراسم تقدیر از عوامل "ملک سلیمان" در پردیس ملت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب در مراسم ماهانه مجمع هنرمندان خراسانی پس از نمایش فیلم سینمایی "ملک سلیمان" نشستی با حضور شهریار بحرانی کارگردان، مجتبی فرآورده تهیه‌کننده، امین زندگانی و علیرضا کمالی‌نژاد بازیگران این فیلم برگزار شد.

در ابتدای این نشست مهدی یمینی مدیرعامل مجمع هنرمندان خراسانی، فیلم "ملک سلیمان" را یکی از بزرگترین دستاوردهای سینمای کشور برشمرد. وی با اشاره به خبری ویژه که احتمالا برای اولین بار اعلام می‌شود گفت: فیلم "ملک سلیمان" در محضر مقام معظم رهبری و با حضور عوامل و بازیگران آن به نمایش در آمده است که ایشان این فیلم را بسیار پسندیدند.

در این نشست شهریار بحرانی گفت: ساخت این فیلم نزدیک به شش سال زمان برد، تمام فیلمنامه و ساخت بر اساس مفاهیم عمیق قرآنی بنا شده است و باعث افتخار من بود که این مدت از عمر خود را در یک راه قرآنی و در مسیر ولایی قدم بردارم.

مجتبی فرآورده تهیه‌کننده فیلم "ملک سلیمان" در این نشست گفت: ما از ابتدای اکران فیلم تاکنون با ایجاد یک سامانه پیام کوتاه ارتباط متقابلی را با مخاطب برقرار کردیم و امروز که آمار دو هفته اکران را بررسی کرده‌ایم از مجموعه نظرات مخاطب 93 درصد گزینه خیلی خوب و خوب را انتخاب کرده، پنج درصد گزینه متوسط و دو درصد هم گزینه ضعیف را برگزیدند. امیدواریم شرایط به گونه‌ای پیش برود که ساخت این آثار سهلتر بشود و سرعت بیشتری بگیرد.

امین زندگانی بازیگر نقش سلیمان پیامبر نیز در ادامه این نشست گفت: افتخار می‌کنم که توانستم در این فیلم ایفای نقش کنم. امیدوارم استقبال از این روند ادامه داشته باشد و در کل سینمای ایران ارتباط بیشتری با مخاطب برقرار کند.

حجت الاسلام دکتر سید امین جوادی مدیرعامل موسسه مالی اعتباری عسگریه نیز در این مراسم با بیان اینکه باید از هنرمندان ارزشی حمایت کرد گفت: مخصوصا در کارهایی که مربوط به پژوهش‌های قرآنی است باید از هنرمندان حمایت کرد هرچند که پشتیبان این عزیزان خداوند است. توجه مقام معظم رهبری بالاترین و بهترین صحه‌ای است که بر کار دست‌اندرکاران و بازیگران این فیلم گذاشته شده است.

در پایان این نشست موسسه مالی اعتباری عسگریه جوایزی را به هنرمندان و عوامل فیلم "ملک سلیمان" تقدیم کرد.