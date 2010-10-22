مراجع و رهبری از هم جدا نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در حرم مطهر معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: اینکه از قول معصوم (ع) نوشته شده که سلام‌ الله علی اهل قم بی‌حکمت نیست چرا که مردم قم این جمله را در روز سه شنبه با استقبال باشکوه از مقام معظم رهبری به خوبی لمس کردند.

وی اضافه کرد: استقبال بی‌نظیر مردم قم از مقام معظم رهبری حماسه 15 خرداد، 19 دی و 9 دی 88 را تداعی کرد و نشان داد که قم شهر قیام است.

امام جمعه قم با اشاره به پیامدهای مثبت این استقبال تصریح کرد: پیام اول استقبال وصف ناپذیر مردم قم از ولی امر مسلمین جهان این است که قم آغازگر و حامی انقلاب بود و به فضل پروردگار تا آخرین قدم همراه این انقلاب خواهد بود.

وی حضور همه طبقات مردم از جمله فضلا، طلاب، کارمندان، دانشجویان، استادان دانشگاه‌ها،‌ دانش‌آموزان و ... را از ویژگی‌های این استقبال برشمرد و خاطرنشان کرد: برخلاف نظر و تحلیل دشمنان نسل سومی های انقلاب حضور چشمگیری در این استقبال داشتند.

حسینی بوشهری با بیان اینکه دشمنان از این همه عزت و استقبال باشکوه دق مرگ می‌شوند، تصریح کرد: آنچه در خیابانهای قم می‌دیدیم جوانان برومندی بودند که با دیدن آنها یاد جوانان حماسه 15 خرداد می‌افتادیم و گویا غدیر دیگری در این شهر تکرار شد.

وی خطاب به مردم قم گفت: شما قمی‌ها نشان دادید که نه تنها نسبت به گذشته عقبگرد نداشته‌اید بلکه رو به جلو هستید و نشان دادید گرایش شما به ولایت نظام هر روز بیشتر می‌شود و ابراز عشق و ارادات شما به رهبری در واقع ابراز علاقه به انقلاب است.

امام جمعه قم ادامه داد: طی چند ماه گذشته رسانه‌های غربی به صورت مرتب اعلام می‌کردند که مراجع از مقام معظم رهبری جدا شدند و حضور حوزه‌های علمیه در نظام جمهوری اسلامی کمرنگ شده است ولی همه ما در دیدار طلاب و فضلای حوزه علمیه با مقام معظم رهبری شاهد صحنه‌های بی‌بدیلی بودیم و حتی طلاب به عشق رهبری نماز شب و صبح خودشان را در حرم خواندند تا صبح روز پنجشنبه به دیدار ولی‌امر مسلمین جهان بروند.

وی تاکید کرد: این حوادث و رویدادهای مهم چهره دشمنان را برملا کرد و دروغهای آنان آشکار شد.

وی همچنین به رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم قم، خانواده‌های شهدا و حوزویان اشاره کرد و گفت: این بیانات خیره کننده بود و همگان دچار بهت و ناباوری شدند.

حسینی بوشهری تصریح کرد: مقام معظم رهبری در روز پنجشنبه آنچنان پیام روشن و راهگشا به حوزه علمیه و مردم دادند که حوزه نیاز به تحول صحیح و حساب شده دارد نه کپی‌برداری از جای دیگر و به مردم پیام دادند که قدر حوزه و روحانیت را بدانند که البته می‌دانند.

روحانیت در برابر توطئه‌ها دلسرد نشود

حسینی بوشهری ادادمه داد: کسانی که روحانیت و نظام را به حکومت آخوندی و آخوند حکومتی متهم می کنند آنها می‌خواهند این سرمایه‌های عظیم از نظام جدا کنند و روحانیت و حوزه‌های علمیه که پشتیبان نظام اسلامی هستند نباید دلسرد شوند و باید در صحنه بمانند که می‌مانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که قم را شهر علم، جهاد و بصیرت دانستند، اظهار داشت: زمانی قم مورد تکریم قرار می‌گیرد که علم و جهاد و بصیرت قم نه تنها در کشور بلکه جهان را فرا بگیرد.

امام جمعه قم اضافه کرد: حوزه علمیه قم مستقل است و وابسته به دولت نیست ولی حامی و نصیحت کننده دولت است چون انقلاب از حوزه نشات گرفت در واقع پشتیبان کننده نظام نیز محسوب می‌شود.

حسینی بوشهری تصریح کرد: رهبری به مسئله وحدت مردم و آشنایی نسل جوان با بصیرت و آگاهی تاکید کردند و نسبت به قم تصریح کردند که این استان باید آباد شود و عقب افتادگی‌های آن باید رفع شود.

شکرگزار نعمت ولی فقیه باشیم

وی خاطرنشان کرد: امروز در عصر غیبت، نعمت وجود مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین نعمت شکر می‌خواهد و در سایه وجود رهبری چه در زمان امام راحل و چه امور در زمان رهبر فرزانه انقلاب، عزت و سربلندی نصیب این ملت شده و نصرت و یاری خداوند بارها سراغ ما آمده است.

حسینی بوشهری گفت: جا دارد نه تنها مردم قم بلکه مردم سراسر کشور و عاشقان رهبری در سراسر دنیا شکرگزار وجود مقام معظم رهبری در عصر و زمانشان باشند.