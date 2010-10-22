مردم تفرش خواستار الحاق به قم شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، تعداد زیادی از مردم شهرستان تفرش به جهت مجاورت و قرابتهای فرهنگی و اجتماعی با قم در نمازجمعه این هفته قم شرکت کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار الحاق این شهرستان به استان قم شدند.

مردم تفرش همچنین طوماری حاوی از 8 هزار امضاء در حمایت از الحاق این شهرستان به استان قم را به نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و استانداری قم تحویل دادند تا پیگیر این مسئله شوند.

مردم تفرش هر هفته در نماز جمعه قم شرکت می‌کنند

در همین رابطه محمدباقر آیین افروز یکی از شهروندان تفرش در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ما در نماز جمعه‌های قبلی نیز شرکت کردیم و مراتب نیاز مردم شهرستان تفرش را به مسئولان قم اعلام کردیم و نیز از علما و بزرگان قم خواستار کمک شدیم.

وی ادامه داد: امروز نیز چندین پلاکارد با مضامین حمایت از الحاق تفرش به قم با خودمان آوردیم و بنا داریم تا تحقق این موضوع هر هفته در نماز جمعه قم شرکت کنیم.

آیین افروز تصریح کرد: در پایان سال گذشته اعضای شورای شهر تفرش و قم توافقنامه همکاری امضا کردند و ما امروز هزار نسخه از این توافقنامه را در نماز جمعه قم توزیع کردیم.

در همین راستا حجت‌الاسلام علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با عنایت مقام معظم رهبری قم در سال 75 به استان ارتقاء یافت و با این حرکت پسندیده انتظار می‌رفت که شهرهای ساوه‌، محلات و تفرش نیز به استان قم الحاق شوند.

وی با اشاره به علاقه زیاد مردم این شهرها نسبت به الحاق به قم اضافه کرد: این الحاق هم برای رشد و توسعه استان قم تاثیر چشمگیری دارد و هم در روند ارائه خدمات رسانی به شهرهای مذکور تسهیل سازی می‌شود.

چندی پیش نیز مردم تفرش، ساوه و محلات در نماز جمعه قم شرکت کرده بودند و خواستار الحاق این شهرها به استان قم شدند.