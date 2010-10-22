اورژانس کشور نیازمند شش هزار نیروست

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور ظهر جمعه در حاشیه سفر وزیر بهداشت به مازندران در جمع خبرنگاران مهر و ایرنا با اشاره به اینکه اورژانس پیش بیمارستانی با کمبود نیرو مواجه است، گفت: حدود 10 هزار پرسنل در حال حاضر در این بخش درمانی کشور فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری با استخدام چهار هزار و 400 نفر موافقت کرده ولی تاکنون هیچگونه مجوزی صادر نشده است.

معصومی به نوسازی ناوگان آمبولانس پیش بیمارستانی در کشور اشاره کرد و یادآور شد: طی سالهای اخیر سه هزار و 300 دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس 115 کشور اضافه شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور با بیان اینکه 700 دستگاه آمبولانس نیز تا پایان سال و در بین اورژانس پیش بیمارستانی‌های کشور توزیع می‌شود، خاطرنشان کرد: 300 دستگاه آمبولانس از این تعداد برای مناطق صعب‌العبور اختصاص خواهد یافت.

به گفته وی طی دو سال گذشته برای همه بیمارستان‌های کشور آمبولانس تیپ A خریداری شده و در اختیار آنان قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه این نوع آمبولانس‌ها در اختیار شبکه‌های بهداشت و درمان شبانه روزی نیز قرار گرفته است، تصریح کرد: هزار دستگاه آمبولانس تیپ A نیز خریداری و در اختیار شبکه‌های بهداشت و درمان شبانه روزی قرار خواهد گرفت.