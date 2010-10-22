نگرانی کمیسیون بهداشت مجلس از عدم کارایی برنامه پنجم

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعدازظهر جمعه در حاشیه سفر وزیر بهداشت به مازندران در جمع خبرنگاران مهر و ایرنا مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی سلامت را یکی از دغدغه‌ها و نیازهای اساسی مردم دانست و یادآور شد: بخش سلامت یکی از اولویتهای مهم نظام محسوب می‌شود.

وی در خصوص مصوبات کمیسیون بهداشت و درمان در بخش برنامه پنجم توسعه کشور گفت: کمیسیون و وزارت بهداشت نسبت به کارآمد کردن برنامه پنجم توسعه اقدام کرده‌اند.

وی افزود: متاسفانه به واسطه اختلاف بین دولت و مجلس در برنامه پنجم برخی از مصوبات از "تکلیف" به "مجاز بودن" تبدیل شده که این امر نگرانی اعضای کمیسیون را پدید آورده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ارسال نامه‌ای به مقامات ارشد نظام خبر داد و خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون طی نامه‌‌ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نگرانی‌های خود را در خصوص نحوه اجرای کاهش پرداخت هزینه بهداشت و درمان و محقق شدن 30 درصد هزینه از سوی مردم اعلام کردند.

به گفته وی با تجدیدنظری که صورت گرفته به اهداف مورد نظر برنامه پنجم نخواهیم رسید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کمیسیون در خصوص کمبود نیروی انسانی در واحدهای بهداشتی و درمانی حساس شده است، تصریح کرد: کمبود نیرو در این بخش‌ها موجب فشار آمدن به کارکنان شاغل در مناطق درمانی می‌شود.

وی ادامه داد: به غیر از استخدام 23 هزار پرستار، کمیسیون بهداشت بر تامین کمبود نیرو در اورژانس‌های پیش بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی نیز تاکید دارد.

محسنی بندپی فعال کردن بیمارستانهای هیئت امنایی را از برنامه‌های کمیسیون اعلام کرد و اظهار داشت: 120 هزار تخت دولتی در بیمارستان‌های کشور وجود دارد که با وجود نیروهای متخصص و تشکیلات مناسب بهره برداری خوبی از این ظرفیت‌ها صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: در قانون بودجه سالهای اخیر بر استفاده از نیروهای متخصص تمام وقت با پرداخت دستمزد مناسب در بیمارستان‌ها تاکید شده است و با توجه به اینکه این امر از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است، جنبه اجرایی پیدا نکرده است.

تمام وقت شدن پزشکان موجب عدم فعالیت پزشکان در بیمارستانهای خصوصی شده است

به گفته وی افزایش دستمزد و تمام وقت شدن پزشکان موجب ماندگاری و عدم فعالیت پزشکان در بیمارستان‌های خصوصی می‌شود.

نماینده مردم نوشهر و چالوس تاکید کرد: ضریب حقوقی 6/3 با مشارکت وزارت بهداشت و وزارت رفاه جهت افزایش حقوق پزشکان از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است ولی عدم اجرای آن موجب افزایش پدیده شوم زیرمیزی و دریافت پول از سوی پزشکان شده است.

به گفته وی یکی از مشکلات اساسی، واقعی نبودن تعرفه‌ها در بخش دولتی بوده و این امر هم به پایین بودن سرانه بهداشت مربوط می‌شود.

محسنی بندپی ادامه داد: در برنامه چهارم میزان سرانه بهداشت شفاف نبوده و مشکلاتی را در خصوص اجرای آن به وجود آورده است ولی در برنامه پنجم به سرانه بهداشت جدی‌تر پرداخت شده و برای واقعی کردن سرانه بهداشت و کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی و رسیدن به میزان 30 درصد، برنامه‌های راهبردی تدوین شده است.

به گفته وی براساس برنامه پنجم و افزایش سالانه 5/22 درصد به اعتبارات سازمانهای بیمه‌گر و 10 درصد به بودجه وزارت بهداشت، به مشکلات پرداخت‌ها و سهم واقعی مردم در هزینه‌های بهداشتی دست خواهیم یافت.

وزیر بهداشت و درمان و دیگر مسئولان وزارت بهداشت و استان در حال حاضر جهت افتتاح نخستین پایگاه امداد هوایی اورژانس کشور در آمل حضور یافتند.