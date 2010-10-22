رسانه ها نقش مهمی در تبلیغ و گسترش فرهنگ کتابخوانی دارند

علی مجتبی زاده در حاشیه پنجمین نمایشگاه کتاب زنجان با بیان اینکه کتاب در حال حاضر مظلوم واقع شده است، افزود: نمایشگاه کتاب امسال زنجان نسبت به سال گذشته از کیفیت مطلوبی برخوردار است و ناشران برجسته زیادی در آن حضور دارند.

وی ادامه داد: باید کتاب را به جمع خانواده ها و در سبد خانوارها گنجاند.

مجتبی زاده با اشاره به اینکه باید خانواده ها به امر کتابخوانی تشویق شوند، افزود: حضور در نمایشگاه موجب آشنایی بیشتر مردم با کتاب شده و فرصت مناسبی برای خرید کتابهای مورد علاقه آنان را فراهم می کند.

وی افزود: در فضای ایجاد شده، مردم به ویژه جوانان می توانند با فرهنگ کتابخوانی بیشتر آشنا شوند.

مجتبی زاده با اشاره به نقش برجسته رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب گفت: رسانه همواره نقش بسیار مهمی در تبلیغ و گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه دارد.

رئیس دانشکده سروش بااشاره به اینکه مطالعه کتاب را باید از خانواده ها شروع کرد، گفت: یکی از راهکارهای اصلی برای تبیین فرهنگ مطالعه کتاب برگزاری چنین نمایشگاه های است.

مجتبی زاده ابراز امیدواری کرد: کتابخوانی در متن جامعه و در صفوف ترافیک نیز جاری و ساری باشد.