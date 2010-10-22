حمله به نمازگزاران پاکستانی 25 کشته و زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شرکت کنندگان در نماز جمعه یکی از مساجد پیشاور (از بزرگترین شهرهای شمال غربی پاکستان) امروز هنگامی که قصد بازگشت به منازل خود پس از پایان نماز را داشتند با انفجار یک بمب قوی مورد حمله قرا گرفتند.

بر این اساس، در پی انفجار این بمب تا کنون 3 نفر کشته شده و 22 نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

"میان افتخار حسین" از مقامات منطقه ای در شهر پیشاور پاکستان با محکوم کردن این حمله تروریستی اظهار داشت: تا زمانیکه شرایط در افغانستان بهبود نیابد باید منتظر تداوم این نوع حملات در پاکستان باشیم.