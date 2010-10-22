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۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

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حمله به نمازگزاران پاکستانی 25 کشته و زخمی بر جای گذاشت

حمله به نمازگزاران پاکستانی 25 کشته و زخمی بر جای گذاشت

منابع خبری با اشاره انفجار ساعتی پیش در شهر پیشاور پاکستان که نمازگزاران را در هنگام پایان نماز جمعه هدف قرار داده بود از رسیدن تلفات این حمله به 25 کشته و زخمی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شرکت کنندگان در نماز جمعه یکی از مساجد پیشاور (از بزرگترین شهرهای شمال غربی پاکستان) امروز هنگامی که قصد بازگشت به منازل خود پس از پایان نماز را داشتند با انفجار یک بمب قوی مورد حمله قرا گرفتند.

بر این اساس، در پی انفجار این بمب تا کنون 3 نفر کشته شده و 22 نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

"میان افتخار حسین" از مقامات منطقه ای در شهر پیشاور پاکستان با محکوم کردن این حمله تروریستی اظهار داشت: تا زمانیکه شرایط در افغانستان بهبود نیابد باید منتظر تداوم این نوع حملات در پاکستان باشیم.

کد مطلب 1175963

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