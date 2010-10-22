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۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۶

معاون هنری وزیر ارشاد از تئاتر شهر بازدید کرد

معاون هنری وزیر ارشاد از تئاتر شهر بازدید کرد

حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه مدیرکل هنرهای نمایشی شامگاه پنجشنبه 29 مهرماه از مجموعه تئاتر شهر و بخش‌های مختلف آن بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در بخش‌های مختلف مجموعه تئاتر شهر به گفتگو با مسئولان و کارکنان این بخش پرداخت. وی در ادامه این بازدید با حضور در پلاتوی شماره یک از تمرین نمایش "نوشتن در تاریکی" محمد یعقوبی و سالن چهارسو از تمرین نمایش "کسوف" ایوب آقاخانی بازدید کرد.

در این بازدید حسین مسافرآستانه مدیر کل هنرهای نمایشی و همچنین پریسا مقتدی مدیر اجرایی مجموعه تئاتر شهر و مجید امرایی مدیر روابط عمومی تئاتر شهر معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را همراهی می‌کردند.

این نخستین بازدید معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجموعه تئاتر شهر و بخش‌های مختلف آن است.

کد مطلب 1175966

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