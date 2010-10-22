معاون هنری وزیر ارشاد از تئاتر شهر بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در بخش‌های مختلف مجموعه تئاتر شهر به گفتگو با مسئولان و کارکنان این بخش پرداخت. وی در ادامه این بازدید با حضور در پلاتوی شماره یک از تمرین نمایش "نوشتن در تاریکی" محمد یعقوبی و سالن چهارسو از تمرین نمایش "کسوف" ایوب آقاخانی بازدید کرد.



در این بازدید حسین مسافرآستانه مدیر کل هنرهای نمایشی و همچنین پریسا مقتدی مدیر اجرایی مجموعه تئاتر شهر و مجید امرایی مدیر روابط عمومی تئاتر شهر معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را همراهی می‌کردند.



این نخستین بازدید معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجموعه تئاتر شهر و بخش‌های مختلف آن است.