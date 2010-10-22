منصور ابراهیم‌زاده در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، ضمن بیان این مطلب افزود: در ابتدا می‎خواهم به گزارشگر دیدار الهلال - ذوب آهن خداقوت و خسته نباشید بگویم. در این بازی همه چیز خوب بود و شاید اگر یک اتفاق دیگر هم می ‌افتاد، این بازی برای ما شیرین‌تر می‎شد.

وی ادامه داد: آن دوست گزارشگر که ظاهرا از مربیان فوتبال است و اطلاعات خوبی هم در مورد این ورزش دارد، بهتر بود در جریان گزارش بازی و آنهم در شرایطی که یک تیم از ایران همانند تیم ملی به میدان رفته بود، به گونه‌ای گزارش می‌کرد که مردم همسو با تیم ذوب‌آهن می‌شدند، نه اینکه با اظهارنظر خود مردم را نسبت به تیم ما بدبین می‌کرد.

"در فوتبال می‎گوییم کی، کجا و به چه کسی پاس بدهیم. اعتقاد من این است که گزارشگر هم باید بداند کی، چگونه و چطور صحبت کند"، ابراهیم‌زاده این را گفت و تصریح کرد: دوست خوب گزارشگر ما که میکروفن در اختیارش قرار دارد، بهتر بود در زمانی که تیمی از ایران مقابل تیمی خارجی به میدان رفته بود به گونه‌ای رفتار می‌کرد که مردم تحت تاثیر اظهارنظرهایش با تیم ذوب آهن همراه می‌شدند، نه اینکه مطالبی را بیان می‌داشت که این سئوال را در ذهن مردم به وجود می‌آورد که چرا باشگاه ذوب آهن با صدا و سیما همکاری نکرده است.

وی افزود: حتی اگر باشگاه ذوب‌آهن با صداو سیما همکاری هم نکرده بود باید بعد از مسابقه این موضوع مطرح می‎شد نه در آغاز بازی، چرا که در آن لحظه کاری از دست هیچ کس برنمی‎آمد.

ابراهیم‌زاده خاطرنشان کرد: من توقع بیشتری از دوستان گزارشگر داشتم چرا که همیشه اعتقادم بر این است که صدا و سیما می‌تواند تاثیرگذار بوده و کمک حال ما باشد. متاسفانه شنیدم در ادامه مسابقه الهلال - ذوب آهن گزارشگر بازی حتی نام بچه‌های ما را جابجا ادا کرده است.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اظهار داشت: صداوسیما یک سازمان بزرگ است که خودش می‌رود سهمیه ماهواره و پخش را تهیه می‎کند. قطعا مسئولان سازمان صدا و سیما این توان را دارند که حتی اگر ما همکاری نکرده و کوتاهی کردیم خودشان موضوع را پیگیری کرده و شرایط حضور گزارشگرشان را در عربستان فراهم می‌آوردند.

وی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر در مورد همراهی محمدرضا خلعتبری با تیم امید آنهم در شرایطی که تیم ذوب آهن دیدار با ایلهواچونما در فینال لیگ قهرمانان آسیا را پیش رو دارد، گفت: این چیزی است که همه مردم باید بگویند و من نباید اظهارنظر کنم. قطعا نیروهایی هستند که می‌توانند به جای محمدرضا به تیم امید کمک کنند. بدون شک مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک فهرستی 50 نفره را برای حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو پیش از این به مسئولان برگزاری مسابقات ارائه کرده‌اند و می‌توانند نام خلعتبری را با بازیکنی دیگر در این فهرست جابجا کنند.

ابراهیم‌زاده خلعتبری را بازیکنی تاثیرگذار برای تیم ذوب آهن خواند و در خصوص دیدار با پرسپولیس در هفته دوازدهم لیگ برتر گفت: با زیارت خانه خدا بازیکنان به بهترین نحو از نظر روحی و روانی آماده دیدار با پرسپولیس شده‌اند. قطعا یک بازی خوب را مقابل پرسپولیس قوی انجام خواهیم داد.

تیم فوتبال ذوب آهن در چارچوب هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز دوشنبه هفته پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف پرسپولیس می‌رود.