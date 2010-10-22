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۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

روسیه خواستار پاسخ مثبت ایران به 1+5 شد

روسیه خواستار پاسخ مثبت ایران به 1+5 شد

معاون وزیر خارجه روسیه امروز جمعه از جمهوری اسلامی خواست به پیشنهاد از سرگیری مذاکرات با گروه 1+5 در ماه نوامبر پاسخ مثبت دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "سرگئی ریابکوف" که در بروکسل سخن می گفت از مقامات ایران خواست که با آغاز مذاکرات در تاریخ  ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان ‌ماه ) موافقت کنند.

ریابکوف در ادامه گفت گفت: ما دوستان و همکاران ایرانی خود را ترغیب می‌ کنیم که رسماً به این دعوت واکنش مثبت نشان دهند.

کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پنج‌ شنبه هفته گذشته پس از دیدار با ‌وزیر خارجه آمریکا در بروکسل پیشنهاد کرد که دور جدید مذاکرات با ایران در اواسط نوامبر و با حضور ایالات متحده، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان ( 1+5 ) در شهر وین، پایتخت اتریش، برگزار شود.

کد مطلب 1175986

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