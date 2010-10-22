انگار این جمعه های خیس تمامی ندارد

این جمعه هم گذشت و بازهم تکرار جمله "آقا نیامدی؟"، آقا دلمان در تب و تاب سایه های سنگین انتظار هر روز می میرد و زنده می شود و من می دانم که مرا هیچگاه به این جمعه های منتظر عادت نداده اند.

انگار هر جمعه را انتظاری دگر است و من این بی تابی را تاب نمی آورم و به این همه بغض عادت نمی کنم، امید در هر جمعه ناامیدی ام شکوفه می کند و در انتظار گذشت یک هفته دیگر برای آمدنت می ماند! آقا جان جمعه ها دیگر برای ما آخر هفته نیست، جمعه ها ابتدا و انتهای همه چیز است.

این روزها که دلم از بغض و اشک پر از بهانه است بی اندازه غمگین نبودنت هستم، انگار همه بودنهای این دنیا را در گیر نبودنت به هیچ داده ام و تنها به انتظار جمعه ها روزهای هفته را یکی یکی می شمارم ولی جمعه ها چه بی وفا شده اند و چه بی نصیب...

آقاجان، می بینی زمین چقدر بی تاب نبودنت اشکبار است، می بینی جمعه ها دیگر تاب آمدن و رفتن ندارند و تنها برای قدم هایت حلول می کنند؟ می بینی دیگر اینجا هیچ بهانه ای برای نبودنت نیست چرا که همه چیز بی تاب دیدار است و بی بهانه تو را می جوید!

آقا جان، زمین بی صبرانه آهنگ نفسها و گام های پرنورت را طلب می کند ولی انگار این جمعه ها سر حاجت روا کردن زمین و زمان را ندارد. حاجتمان تمام شده است و همه نیازمان تو شده ای.

می دانم برای انتظارت هنوز کوچکیم و بی توشه، می دانم هنوز برای فریاد دادن "ابا صالح کجایی؟" دستمان خالیست، ولی چه کنیم که توشه امان کم است و سبد نیازمان لبریز. اینجا جز طلب کردنت حرفی برای گفتن نیست حتی اگر زبانمان نچرخد و از خجالت دستان خالیمان حرفی برای به زبان آوردن نداشته باشیم.

تو بزرگترین واژه امیدی که برای آمدنت دستمان خالی و قلبمان پر است، از نبودنت بی تابیم و برای بودنت بی تاب تر، از هستی چیزی سراغ نداریم که به اندازه آن برایت دلتنگ بوده باشیم چرا که شمار دلتنگی هایمان از روزهای جمعه نیامدنت پیشی گرفته است.

آقاجان، قلبمان بی تاب و دلمان تنگ است، کی آخر این هجران را پایانی است و کی جمعه ها عنوان بی وفایی را از روی نام خود بر می دارند و این بار جمعه های امید نام می گیرند.

از این همه جمعه های بی تاب و بی قرار چیزی به جز انتظار و انتظار باقی نیست ولی مرا هیچ گاه به این انتظار عادت نداده اند...من هنوز منتظرت هستم، چونان که من همیشه در راهم، همیشه در حرکت.

تو همیشه هستی و من بی تاب و بی تاب تر منتظرم تا شبی پشت در خانه ما، قامت موزونت زنگ بیداری ما را بزند.

ای شبیه تو فقط آئینه، تمام خستگی مان در انتظار تو معنا می شود و با آمدنت پایان می گیرد، جمعه ها را امان بده که این همه بی وفایی امانمان را بریده است و طاقتمان را طاق کرده است.

بیا که هر روز که از نیامدنت می گذرد آمدنت را بیشتر انتظار می کشیم و از این همه نبودنت بی تابتر می شویم. آقاجان، زمان دیگر برایمان تکرار ثانیه های خسته است، این ثانیه ها را با قدمهایت معنا بخش و انتظارمان را پاسخ باش. بیا که بی اندازه تو را من چشم در راهم...

آقا جان، آنقدر "الهم عجل لولیک الفرج" می خوانم که دل آسمان از بی تابیم اشک ببارد و قلب جمعه های سرخ و خیس برای دعایم اجابتی بیابد.

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه...

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صدیقه حسینی