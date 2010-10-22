  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۰۷

برای مبارزه با شبه نظامیان/

آمریکا دو میلیارد دلار به ارتش پاکستان کمک می کند

آمریکا دو میلیارد دلار به ارتش پاکستان کمک می کند

مقامهای آمریکایی امروز جمعه از تصمیم دولت این کشور برای ارائه کمک دو میلیارد دلاری به ارتش پاکستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اساس اعلام مقامات آمریکایی کاخ سفید خبر ارائه این کمک نظامی را امروز به طور رسمی اعلام می کند.

این کمک دو میلیارد دلاری ظرف پنج سال به ارتش پاکستان ارائه خواهد شد.

این کمک به منظور تسهیل امر مبارزه با شبه نظامیان به ارتش پاکستان ارائه می شود.
 
این در حالی است که مقامات پاکستان و آمریکا هم اکنون در واشنگتن سرگرم انجام گفتگوهای راهبردی هستند.
 
گفتگوهای راهبردی میان این دو کشور به ابتکار باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و به منظور نشان دادن درازمدت بودن طرح کمکها برگزار می ‌شود و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، هدایت این گفتگوها را بر عهده دارد.
کد مطلب 1175991

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها