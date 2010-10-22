آمریکا دو میلیارد دلار به ارتش پاکستان کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اساس اعلام مقامات آمریکایی کاخ سفید خبر ارائه این کمک نظامی را امروز به طور رسمی اعلام می کند.

این کمک دو میلیارد دلاری ظرف پنج سال به ارتش پاکستان ارائه خواهد شد.

این کمک به منظور تسهیل امر مبارزه با شبه نظامیان به ارتش پاکستان ارائه می شود.

این در حالی است که مقامات پاکستان و آمریکا هم اکنون در واشنگتن سرگرم انجام گفتگوهای راهبردی هستند.

گفتگوهای راهبردی میان این دو کشور به ابتکار باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و به منظور نشان دادن درازمدت بودن طرح کمکها برگزار می ‌شود و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، هدایت این گفتگوها را بر عهده دارد.