100 دستگاه اتوبوس آمبولانس به مراکز درمانی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مرضیه وحید دستجری عصر جمعه در مراسم افتتاح نخستین پایگاه اورژانس هوایی 115کشور در آمل گفت: هم اکنون سه هزار و 500 آمبولانس، موتورلانس و اتوبوس آمبولانس در کشور در خدامت رسانی به بیماران اورژانسی کشور فعال است.

وی با بیان اینکه در 5 سال گذشته پایگاه های اورژانس جاده های وشهری کشور از 600 پایگاه اکنون به هزار و750 پایگاه افزایش یافته است، تصریح کرد: زمان انتقال بیماران و مصدومان سوانح نیز از 15 دقیقه در شهرها و کمتر از هشت دقیقه در جاده های کشور کاهش یافته و با این کاهش اورژانس کشور اکنون به استانداردهای جهانی رسیده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: هم اکنون حدود 10 هزار کادر درمانی در اورژانس جاده های شهری کشور مستقر هستند.

دستجردی با بیان اینکه برای سرعت در انتقال مصدومان در حوادث جاده ای و شهری نیاز به اورژانس هوایی در کشور بود و وزارت بهداشت برای این منظور براساس قرارداد با وزارت دفاع ونیروی انتظامی در مامورتها حضور پیدا می کرد، گفت: با توجه به حوادث زیاد در جاده های کشور نیاز به 47 مرکز امداد واورژانس و بالگرد هوایی است که امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص با اختصاص بودجه بیشتر به این وزارتخانه این نیاز ضروری کشور را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه احداث پایگاه های اورژانس هوایی115 درمناطق حادثه خیز کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز مصوب شده است، خاطرنشان کرد: تا پایان امسال در بیشتر منطق پرحادثه کشور پایگاه اورژانس هوایی 115 مستقر خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی مازندران در این مراسم با بیان اینکه پایگاه اورژانس هوایی آمل نخستین پایگاه 115 کشور است، گفت: این پایگاه برای فوریتهای پزشکی هوایی درجاده های مازندران به کارگیری می شود و به طور حتم در این استان می ماند.

محمد مهدی ناصحی گفت: هلی کوپتر214 به ارزش 115 میلیارد ریال از شرکت پنها به نام شبکه بهداشت ودرمان آمل خریداری شد است.

وی افزود: این پایگاه درزمینی به حدود دوهکتار در فضای خالی پشت اورژانس آمل درخیابان طالقانی آمل واقع شده و شامل محل پت، آشیانه، ماشین آلات، محل حضور خلبانان و نیز تامین جایگاه سوخت رسانی هلی کوپتر امداد هوایی است.

فرماندارآمل تصریح کرد: هلی کوپتر 214 با موتور قوی و وزن مناسب شش تخت کامل بیمار و ظرفیت نهایی حداقل 16 مصدوم سرپایی را دارد.