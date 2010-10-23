آب شرب جنوب تهران در معرض خطر فاضلاب پردیس

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، فقدان تصفیه خانه فاضلاب در بسیاری از مناطق شهری کشور و حتی پایتخت چندان معضل بزرگی محسوب نمی شود اما زمانی که از شهر جدید مستقر در دامنه رشته کوه های البرز، شمال شرق استان تهران و 25 کیلومتری پایتخت -پردیس - سخن به میان می آید کمی چراغ خطر زیست محیطی به رنگ قرمز گرویده و با نگاهی عمیقتر این رنگ اخطارگونه سرخی بیشتری به خود می گیرد.

نوک پیکان فاضلاب پردیس با قطر لوله ای بزرگ بدون احتساب معضلات مناطق روستایی پایین دست و بوی تعفن نوار کناری این شهر جدید به طور مستقیم پنجمین سد بزرگ استان تهران، ماملو را نشانه گرفته و آلودگیهای تصفیه نشده خود را راهی آبهای انباشته شده در پس این سازه بتنی می سازد.

اما قصه به همین جا ختم نمی شود بلکه شاید بتوان تراژدی مصرف آب شرب نه چندان مناسب مناطق شرق و جنوب استان تهران را در ادامه این داستان نگاشت و اگر مسئولین فکری برای این سامانه حیاتی نکنند مشخص نیست که چه زمان معضلات بهداشتی جان نواحی یاد شده را به خطر خواهد انداخت.

تصفیه خانه فاضلاب طرحی زمانبر و پر هزینه

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون فاضلاب پردیس به خبرنگار مهر گفت: ایجاد یک سامانه تصفیه فاضلاب در مناطق مختلف پروژه ساده ای محسوب نمی شود.

اسدالله بادامچیان با اشاره به مزایای پسابهای خانگی خاطرنشان کرد: پسابهای خانگی در مناطق مختلف می تواند به عنوان منبع آب زراعی مناسب جهت افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و گسترش فضای سبز شهری مورد استفاده قرار گیرد.

این مسئول تصفیه فاضلاب را طرحی زمانبر دانست و افزود: اجرای پروژه های تصفیه خانه فاضلاب طرحهای زمانبر و پرهزینه هستند اما لزوم اجرای آنها به طور جدی در تهران و پردیس حس می شود.

خطرات بهداشتی در کمین آب سد ماملو

فرماندار تهران نیز در نشست بررسی معضلات بخش مرکزی تهران در پردیس طی سخنانی خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای اساسی شهرستان تهران اجرای پروژه های تصفیه خانه فاضلاب در تهران و پردیس است.

محسن نایبی خواستار مدیریت فرمانداری بر اعتبارات مازاد تهران شد و افزود: بر طبق پیشنهاد ارائه شده از سوی فرمانداری تهران درصدد مدیریت درآمدهای مازاد سطح شهرستان توسط فرمانداری هستیم که یکی از طرحهای پراهمیت، رفع معضلات پیش آمده از فقدان تصفیه خانه در پردیس خواهد بود.

این مسئول پیرامون عواقب فقدان سامانه تصفیه خانه فاضلاب در پردیس عنوان کرد: اگر طرح تصفیه خانه فاضلاب پردیس اجرایی نشود این پسابهای مضر با خروج از پردیس و جریان به سمت سد ماملو مشکلات بهداشتی بسیاری رقم خواهد زد.

رئیس آبفای شرق استان تهران در ادامه این نشست اظهار داشت: در زمان تغییر و تحول حیطه های عملیاتی پردیس مقرر شد تا تصفیه خانه آب توسط شرکت عمران پردیس و تصفیه خانه فاضلاب بوسیله شرکت آبفای شرق استان تهران احداث شود.

نیاز به اعتباری 12 میلیارد تومانی جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب

منصور جنتی با اشاره به اعتبارات اختصاصی به این طرح گفت: در دور نخست سفرهای هیئت دولت به بخش مرکزی تهران 500 میلیون، دور دوم سفرها 500 میلیون و سفر سوم یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار جهت احداث تصفیه خانه پردیس اختصاص یافت و طی سال جاری زمین مناسبی با مساحت 10 هزار متر مربع جهت اجرای این طرح در جنب پارک فناوری پردیس جانمایی شد.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر بودجه ای برای اجرای طرح فاضلاب وجود ندارد، عنوان کرد: طرحهای مطالعاتی پروژه مذکور آماده است و تا یکماه آینده به مرحله تعیین پیمانکار خواهد رسید.

وی بیان داشت: در حال حاضر هیچ بودجه ای جهت آغاز عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب پردیس در اختیار شرکت آبفای شرق استان تهران نیست و طرح مذکور نیازمند 12 میلیارد تومان در احداث مدول نخست و چهار میلیارد تومان برای به پیمان گذاشتن است.

رئیس آبفای شرق استان تهران طرح تصفیه خانه فاضلاب پردیس را حیاتی ارزیابی کرد و گفت: طرح یاد شده علاوه بر آلودگی سد ماملو مناطق روستایی پایین دست شهر پردیس را نیز با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته به همین جهت اجرای طرح فاضلاب پردیس از ضروریات منطقه محسوب می شود.