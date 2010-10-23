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۱ آبان ۱۳۸۹، ۸:۴۱

آرزوهای آمریکا درهم پاشیده/ اعتماد آمریکائیها به افراد عادی بیش از اوباماست

آرزوهای آمریکا درهم پاشیده/ اعتماد آمریکائیها به افراد عادی بیش از اوباماست

یک نشریه آلمانی با تاکید بر اینکه آمریکاییها به افراد معمولی بیش از حکومت کشورشان اعتماد دارند رویاهای آمریکایی را در هم شکسته ارزیابی کرد و اوباما را در معرض تهدید شکست در انتخابات کنگره دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی "دی سایت" در تحلیلی با بی عرضه ارزیابی کردن دولت فعلی در آمریکا نوشت: در حال حاضر آمریکاییها به افراد بیش از حکومت اعتماد دارد. اوباما در معرض تهدید شکست در انتخابات کنگره آینده را دارد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: این طور به نظر می رسد که شهروندان آمریکایی با وجود اینکه کشورشان در بحران اقتصادی عمیقی قرار دارد  اصلا دیگر نمی خواهند که حکومت به آنها کمکی کند. این طور به نظر می رسد که آرزوها و رویاهای مردم آمریکا در هم پاشیده و چنین وضعیتی به ضرر دولت است.
 
در بخش دیگری از این مطلب آمده است که در چنین شرایطی جمهوریخواهان سعی می کنند با کمک اقدامات و برنامه هایی رای مردم آمریکا را بیشتر به دست آورند.
 
نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که  اکثریت اقلیت های مذهبی که از  مهمترین انتخاب کنندگان آمریکایی به شمار می روند به سمت جمهوریخواهان متمایل شده اند.
کد مطلب 1176023

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