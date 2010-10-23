افغانها نیازمند جریان سوم هستند/هدف غرب از مذاکره با طالبان حفظ آبروست

"امیر لطیف" در پاسخ به این پرسش که"چگونه ممکن است پس از 10 سال جنگ با طالبان و صرفه هزینه های گزاف در این پیکار، ناتو از مذاکره با طالبان در افغانستان حمایت کند؟" گفت : آمریکا و ناتو به دبنال آن هستند که بدون آبروریزی و با حفظ وجهه خود از افغانستان خارج شوند. زیرا پس از گذشت 10 سال از بمباران های مداوم افغانستان و نقاط قبیله نشین پاکستان، انجام عملیات های هدفمند و برخی اقدامات دیگر، مشکل طالبان و القاعده هنوز حل نشده است.

مدیر خبرگزاری بین المللی "آنلاین" پاکستان در توضیح بیشتر این موضوع گفت : نه تنها مشکل افغانستان حل نشده بلکه طالبان همچنان دست نخوره باقی مانده و به غیر از کابل در هیچ جای دیگری از این کشور امنیت وجود ندارد. در نتیجه ناتو و آمریکا از مذاکره با طالبان حمایت می کنند چون به این ترتیب آنها می توانند وجهه خود را حفظ کنند در غیر اینصورت غرب می داند که جنگ را باخته و دیگر نمی تواند در آن پیروز شود.

لطیف در بیان عوامل تاثیر گذار بر تصمیم دولت افغانستان و ناتو برای مذاکره با طالبان و آشتی با این گروه گفت : جنگ افغانستان تاثیر بسیار بدی بر اقتصاد غرب داشته و موجب افزایش نرخ بیکاری و رکود اقتصادی در اروپا و آمریکا شده است.

به گفته امیر لطیف، اگر ما آمریکا و طالبان را به عنوان دو رقیب در نظر بگیریم هیچ تناسبی میان این دو رقیب وجود ندارد.

آمریکا سالانه یک میلیون دلار برای هریک از نظامیان خود در افغانستان هزینه می کند و این در حالی است که طالبان چیزی کمتر از چند هزار دلار هزینه می کند.

برای مثال، آمریکا حتی آب معدنی مورد نیاز خود در افغانستان را نیز از ایالات متحده وارد می کند اما نیروهای طالبان از آب چشمه های موجود در افغانستان استفاده می کنند و مواردی از این دست موجب شده تا شاهد یک جنگ نابرابر در افغانستان باشیم و این نبرد نابرابر لطمات زیادی را در بسیاری از زمینه ها به آمریکا وارد کرده است.

وی در بیان عوامل تاثیر گذار بر تصمیم دولت کرزای برای مذاکره با طالبان و حمایت ناتو از آن گفت : علاوه بر موارد ذکر شده آمریکا با یک فشار بین المللی برای پایان دادن به جنگ افغانستان روبروست زیرا برخی معتقدند که در این جنگ غرب با یک دشمن نامرئی نبرد می کند. طالبان و دیگر شبه نظامیان افغان به نیروهای ناتو حمله کرده و سپس فرار می کنند اما در عوض نیروهای آمریکایی شهروندان افغانی را می کشند و این اقدام نه تنها موجب تنفر مردم افغانستان از آنها می شود بلکه تنفر از آمریکا را در تمام کشورهای مسلمان سبب شده است. به عبارت بهتر آمریکا هرچه بیشتر در افغانستان بماند چیزهای بیشتری را از دست می دهد و به این دلیل است که آمریکا می خواهد از این معضل فرار کند اما معضل دست از سر آمریکا بر نمی دارد.

امیر لطیف در پاسخ به این پرسش که "آیا طرح مذاکره با طالبان نشانه شکست در جبهه غرب است و یا آنکه راهی برای فرار از افغانستان؟" گفت : افراد مختلف برداشت های متفاوتی از این موضوع دارند. حامیان طالبان از آن به عنوان شکست غرب یاد می کنند زیرا آمریکا و ناتو نتوانسته اند ظرف 10 سال آنها را شکست بدهند. و این در حالی است که آمریکا می تواند آن را موفقیتی برای خود ارزیابی کند زیرا توانسته طالبان را متقاعد به مذاکره کرده و فرد دلخواه خود را در دولت افغانستان قرار دهد. اما حقیقت ماجرا آن است که ماموریت آمریکا در افغانستان انجام نشده است.

مدیر خبرگزاری بین المللی "آنلاین" پاکستان در مورد ارزیابی خود از آینده افغانستان در صورت تحقق امر آشتی در آن گفت : در این لحظه نمی توان به طور یقیین در این باره صحبت کرد. اما گمان می کنم که مجددا شاهد بروز یک جنگ داخلی در افغانستان باشیم و پس از این جنگ جنگ طلبان اختلافات خود را کنار می گذارند زیرا فشار زیادی بر طالبان و دیگر گروه های درگیر از جانب مردم افغانستان وارد می شود چون آنها خواهان صلح هستند. و اگر آنها به صلح نرسند آنگاه یک جریان سوم که همان مردم افغانستان هستند تشکیل شده و اوضاع را مرتب خواهد درست همانگونه که طالبان از دل جنگ داخلی قبلی افغانستان که میان گروه های مجاهد در جریان بود متولد شد.

لطیف در پاین افزود : افغانستان از مشکلاتی همچون کشت و تولید مواد مخدر و همچنین فساد رنج می برد اما این مشکلات حل خواهند شد. همانگونه که در دوران حکمرانی طالبان بر افغانستان شاهد بودیم تولید مواد مخدر در این کشور در کمترین حد خود بود. و این در حالی بود که خلع سلاح گروه ها را نیز مد نظر قرار داده بود. حل مشکلات افغانستان کار ساده ای نیستند اما با گذشت زمان آنها قابل دسترس خواهند بود. اما فراموش نکنیم که اصلی ترین نیاز افغانستان صلح و یک دولت استوار است که بتواند تمام گروه ها را در بر بگیرد. اما این نکته را در نظر داشته باشید که ماهیت طالبان آن است که این گروه حاضر نیست قدرت را با هیچ گروه دیگری تقسیم کند اما در عوض آنها خواهان آن هستند که تمام گروه ها به آنها احترام گذاشته و ملاعمر را به عنوان رهبر بپذیرند.