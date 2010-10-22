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۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۲۲:۵۴

در چهارمین روز از سفر رهبری؛

آیت الله صافی گلپایگانی با مقام معظم رهبری در شهر مقدس قم دیدار کرد

آیت الله صافی گلپایگانی با مقام معظم رهبری در شهر مقدس قم دیدار کرد

آیت الله صافی گلپایگانی امروز جمعه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهر مقدس قم دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صافی گلپایگانی در چهارمین روز از سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم به دیدار معظم له رفت.

حضرات آیات ناصر مکارم شیرازی، جعفر سبحانی و موسی شبیری زنجانی، صادق آملی لاریجانی، سید احمد خاتمی و عباس کعبی نیز شامگاه چهارشنبه با حضور در محل اقامت رهبر معظم انقلاب در قم، با ایشان دیدار و گفت‌و‌گو کرده بودند.

حضرات آیات نوری همدانی و جوادی آملی نیز در اولین روز سفر مقام معظم رهبری به قم در اقامتگاه ایشان حضور یافته و ضمن عرض خیر مقدم به آیت الله خامنه‌ای، با معظم له دیدار و گفت‌و‌گو کرده بودند. در این روز همچنین حضرات آیات‌ ‌هاشمی شاهرودی، علوی گرگانی، مقتدایی، طاهری خرم‌آبادی، ملکوتی، استادی، حسینی بوشهری و جمعی دیگر از اساتید حوزه علمیه قم با حضور در محل اقامت مقام معظم رهبری با رهبر معظم انقلاب دیدار و گفت‌وگو کرده بودند.
کد مطلب 1176031

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