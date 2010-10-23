دو بلوک خوابگاهی به ظرفیت دانشگاه چمران افزوده می شود

محمد راضی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: عملیات اجرایی و احداث دو بلوک خوابگاهی جنب نخل و زیتون خاتمه یافته و این خوابگاهها در مرحله نصب تجهیزات و امکانات قرار دارند.
وی با بیان اینکه تجهیزات این خوابگاهها شامل موکت، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و نیز تاسیساتی تا حد زیادی خریداری شده، خاطرنشان کرد: با راهاندازی این خوابگاهها در حدود 500 نفر به ظرفیت اسکان خوابگاهی افزوده میشود.
عضو هیئت رئیسه دانشگاه شهید چمران اهواز یادآور شد: براساس هماهنگیهای به عمل آمده با دفتر فنی، اوائل آذرماه دو بلوک خوابگاهی جدید افتتاح میشوند.
راضی جلالی جمعیت دانشجویان غیر بومی ورودی جدید تمام مقاطع که در خوابگاهها اسکان یافتهاند را شامل 720 نفر مرد و حدود یک هزار نفر زن عنوان کرد و افزود: با بهرهبرداری از خوابگاههای جدید، تراکم جمعیت در خوابگاههای فعلی کاهش مییابد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با وجود مشکلات زیاد مسئله اسکان دانشجویان غیربومی با همکاری خود دانشجویان و نیز مساعدت سرپرست دانشگاه و در اختیار گرفتن خوابگاههایی به صورت استیجاری در سطح شهر به اتمام رسیده است.
معاون دانشجویی دانشگاه با اشاره به اینکه سرانه فضای خوابگاهی در اهواز کمتر از استاندارد است، اظهار امیدواری کرد: با اتمام عملیات ساخت چهار بلوک خوابگاهی که هماکنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند تا آغاز سال تحصیلی آینده، مشکل کمبود فضای فیزیکی خوابگاهها برطرف شود.
به گفته راضی جلالی در حال حاضر در خوابگاههای خواهران حدود سه هزار و 800 نفر و در خوابگاههای برادران نیز بیش از دوهزار نفر سکونت دارند.
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