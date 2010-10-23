جامع ترین بسته فرهنگی استانی در خوزستان تدوین شد

سید جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز از واگذاری بودجه های عمرانی مساجد استان به اداره کل اوقاف و امور خیریه خبر داد و اظهار داشت: در بخش جاری مساجد مانند تجهیزات، مبلغ 10 میلیارد ریال برای کمک مساجد به اداره کل تبلیغات اسلامی واگذار شده است.

وی با اشاره به مصوبات فرهنگی سفر دوم ریاست جمهوری به استان خوزستان گفت: مصوبات فرهنگی با کاری کارشناسی شده و با تدبیر آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در خوزستان در قالب 24 سرفصل تنظیم شد که از جامع ترین بسته های فرهنگی در کشور است، به شکلی که با تحسین و تقدیر نهاد ریاست جمهوری همراه بود.

استاندار خوزستان عنوان کرد: با توجه به محدودیت در ابلاغ اعتبارات، اولویت تخصیص بودجه های فرهنگی به اوقات فراغت بود که در این زمینه بالغ بر 77 میلیارد ریال به دستگاه های اجرایی در سال جاری اختصاص داده شد.



حجازی با بیان اینکه بخشی از اعتبارات اوقات فراغت برای تابستان پرداخت شد تا دستگاه ها بتوانند برای این فصل از آن استفاده کنند، گفت: مازاد اعتبارات بخش جاری فرهنگی در شورای برنامه ریزی فرهنگی بر اساس جداول موجود توزیع و ابلاغ شد.



رئیس کارگروه فرهنگی استان با بیان این که 80 درصد از فعالیتهای فرهنگی در شش ماهه دوم سال انجام می شود، بیان داشت: با برنامه ریزی خوبی که دستگاه های اجرایی خوزستان انجام داده اند در شش ماهه دوم سال شاهد تحولات چشمگیری در بخش فرهنگی خواهیم بود.



وی با تاکید بر اینکه نباید از سهم ملی که در اختیار وزارتخانه هاست، غافل شویم گفت: دستگاه های اجرایی که سهم ملی نزد وزارتخانه های خود دارند باید آن را دریافت کنند از این رو تامین اعتبار ما منوط به دستگاه هایی است که سهم ملی دارند و باید معادل آن را بگیرند.



استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات ریاست جمهوری برای کمک به مساجد پرداخت و گفت: کمک به مساجد در قالب بسته های فرهنگی و اوقات فراغت پرداخت شده است.