فردا در تاريخ

تنفيذ حكم رياست جمهوري دوره سوم :





در چنين روزي در سال 1360 ، حكم رياست جمهوري حضرت آيت الله خامنه اي توسط رهبر كبير انقلاب اسلامي امام خميني (ره) تنفيذ شد . سومين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران در روز سيزدهم مهر همان سال بر گزار شد و حضرت آيت الله خامنه اي به عنوان رئيس جمهور مردم ايران انتخاب شد .



اعتصابات مردمي :





در چنين روزي در سال 1357هجري شمسي روند عتصابات مردمي حركت تندتري به خود گرفت و در اين مسير كارگران برخي ديگر از كارخانجات از جمله كارخانه ذوب آهن اصفهان و بندرامام به تظاهرات گسترده عليه رژيم پهلوي پرداختند و در اين طريق دست به اعتصابات گسترده زدند .



روز جهاني كودك :

همه ساله روز هشتم اكتبر به عنوان روز جهاني كودك در كشورهاي مختلف جهان گرامي داشته مي شود . در اين روز از سوي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيز در جمهوري اسلامي ايران بر نامه هاي مختلفي برگزار مي گردد. همچين همه ساله روز دوم آوريل به عنوان روز جهاني كتاب كودك در كشور هاي مختلف جهان گرامي داشته مي شود . دفتر بين المللي كتاب براي نسل جوان ( IBBY) در سال 1953 ميلادي در سوئيس آغاز به كار كرد اين دفتر همه ساله مراسم باشكوهي را به مناسبت سالگشت كتاب كودك در جهان بر گزار مي كند .



استقلال كاستاريكا :

در چنين روزي در سال 1821ميلادي كاستاريكا به استقلال دست يافت .





كاستاريكا كشوري است در نيمكره شمالي – غربي در قاره آمريكاي مركزي . اين كشور در غرب درياي كاراييب قرار دارد و از شرق نيز به اقيانوس آرام ختم مي شود . كشورهاي نيكاراگوئه و پاناما در همسايگي اين كشور آمريكايي قرار دارند .



پايتخت كاستاريكا سان خوزه نام دارد و ليمون و پونتارناس از مهمترين شهر هاي مهم آن هستند . دو رگه ها ، سرخ پوست ها و اهالي جاماييكا به ترتيب داراي بيشترين جمعيت نژادي در اين كشور اند . مذهب اكثريت اهالي اين كشور مسيحيت كاتوليك بوده و زبان رسمي آنان اسپانيولي است . نوع حكومت كاستاريكا نيز جمهوري است و واحد پول آن كولون نام دارد . اين كشور در سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



درگذشت چه گوارا :





ارنستو چه گوارا ملقب به "چه "، انقلابي معروف آمريكاي جنوبي در روساريو دومين شهر بزرگ آرژانتين به دنيا آمد . همكاري او با برادران كاسترو در مكزيك و از سال 1954 آغاز شد . وي در تحقق انقلاب سوسياليستي كوبا نقش عمده اي داشت . "چه" از سال 1965 به ميان انقلابيون كشورهاي ديگر از جمله آفريقا رفت .



وي مدتي نيز وزير صنايع كوبا بود . او سرانجام در چنين روزي با گروهي از چريك هاي بوليوي به دام ارتش آن كشور افتاد و همراه ديگران تير باران شد .محل دفن وي تا چند سال پيش ناشناخته مانده بود. چه گوارا مدت ها به عنوان الگويي براي جوانان انقلابي كشور هاي مختلف جهان و بويژه كشور هاي جهان سوم مطرح بود .



افتتاح دانشگاه سوربن :



در چنين روزي در سال 1256ميلادي دانشگاه سوربن از دانشگاههاي معتبر جهان آغاز به كار كرد . اين دانشگاه امروزه در حوزه هاي مختلف به ويژه در حوزه علوم انساني و حقوق سرآمد دانشگاههاي جهان است . در گذشته اين دانشگاه به عنوان يك حوزه ديني مركز تريبت كشيش ها بود . اين گونه مدارس ديني را كتدرال مي گفتند .



تولد جان كوپر پويز :

پويز نويسنده انگليسي در چنين روزي در سال 1872 ميلادي به دنيا آمد . جنگل و سنگ عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد روبن ماموليان :

ماموليان فيلمساز و نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1897 ميلادي ديده به جهان گشود . نشانه زورو عنوان مهمترين فيلم اوست .



تولد بيل هويت :

هويت نويسنده علمي - تخيلي نويس آمريكايي در چنين روزي در سال 1920 ميلادي به دنيا آمد . كود ن عنوان مهمترين اثر داستاني اوست.



تولد اجنار هرتسپرونگ :

هرتسپرونگ ، ستاره شناس و منجم دانماريكي در چنين روزي در سال 1873 ميلادي ديده به جهان گشود . وي دياگرام هرتسبورگ راسل را ارايه كرد .



تولد شاه زوگ اول :

شاه زوگ اول پادشاه آلباني در چنين روزي در سال 1895 ميلادي متولد شد . وي بين سالهاي 1928 تا 1939 ميلادي بر اين كشور حكومت كرد .



تولد تارو تاكميتسو :





تاكميتسو آهنگساز بر جسته ژاپني در چنين روزي در سال 1930 ميلادي ديده به جهان گشود. كينو كيوكو عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



