سامانه های اصلی قطع گاز شهری دماوند نباید با آسفالت پوشانده شود

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، فرزین شکری ظهر شنبه در نشست کمیته بحران شهرستان دماوند طی سخنانی خاطرنشان کرد: به طور معمول اداره گاز در مناطق مختلف شهرستان دماوند با حوادث مختلفی مواجه است.

این مسئول از برخورد وسایل عمرانی با سامانه های لوله کشی گاز خبر داد و افزود: در هفته گذشته هفت برخورد بیلهای مکانیکی در حال اجرای عملیات عمرانی با انشعابات گاز به وقوع پیوست.

وی ادامه داد: طی چند روز گذشته در منطقه "مشاء" دماوند دستگاههای راه سازی اداره راه و ترابری برای ششمین بار خط 160 اداره گاز را با آسیب مواجه ساخت که این حادثه می توانست به خودی خود و با یک جرقه کوچک به حادثه ای بزرگ مبدل شود.

شکری در تشریح نحوه آمادگی اداره گاز برای مقابله با حوادث مختلف اظهار داشت: اداره گاز به تبع نوع فعالیت خود همواره با تجهیزات کافی آماده تقابل با حوادث مختلف است.

مسئول بهره برداری و امداد اداره گاز ناحیه دماوند خواستار پیشگیری از بحران پیش از وقوع آن شد و گفت: وسیله مهار آتش سوزی در هنگام بروز حوادث مختلف شیرهای گاز عمومی مستقر در مناطق مختلف است.

وی بیان داشت: متاسفانه طی انجام پروژه های آسفالت ریزی در برخی مناطق شهرستان دماوند بدون انجام هماهنگیهای لازم با اداره گاز شیرهای اصلی قطع و وصل گاز شهری به زیر آسفالت می رود در حالیکه دسترسی آسان و سریع به این سامانه ها در حین بروز بحران از جمله بارزترین ضروریات محسوب می شود.