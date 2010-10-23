دانشگاه آزاد زنجان و دانشگاه بین المللی مالزی تبادل دانشجو می کنند

علی اصغر پرتوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماه گذشته هیئت اعزامی از دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان بازدید کردند و طی این بازدید، مقرر شد تبادل دانشجو بین این دو واحد دانشگاهی انجام شود.

پرتوی با بیان اینکه هدف اصلی دیدار این هیئت از دانشگاه، پیدا کردن یک دیدگاه کلی از دانشگاه های استان بود، خاطر نشان کرد: در بازدید هیئت اعزامی دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، موضوعاتی همچون انجام طرح های مشترک پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو و فرصت های مطالعاتی اساتید در دو کشور مطرح شد.

وی یادآور شد: در بخش تبادل دانشجویی، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تعدادی از واحدهای درسی خود را در دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی و دانشجویان دانشگاه بین المللی مالزی نیز تعدادی از واحدهای خود را در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان می گذرانند.

رئیس دانشگاه آزاداسلامی زنجان سرانه فضای آموزشی دانشگاه آزاد واحد زنجان طی چهار سال گذشته از چهار متر به بیش از هشت مترافزایش یافته است.

پرتوی افزود: از زمان تاسیس تا چهار سال گذشته 50 هزار متر مربع فضای آموزشی داشتیم وا مروز این مجموعه به بیش از110هزارمترمربع افزایش پیداکرده است.

وی در ادامه درتبیین و تشریح فعالیت های این واحد افزود: دانشگاه آزاداسلامی زنجان درسال 64 فعالیت خورا با امکاناتی ناچیز شروع کرد و امروز برفراز بسیاری ازقله های سربلندی وافتخار ایستاده است.