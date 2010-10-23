داشتن رهبر ارکستر به هر قیمت توجیه پذیر نیست

تقی ضرابی آهنگساز ضمن بیان این مطلب در خصوص معیار انتخاب رهبر مهمان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : رهبر یک ارکستر با توجه به ملاک و معیارهای مختلف فنی و تخصصی و همچنین توجه به نیازهای ارکستر و وضعیت فرهنگی و اجتماعی انتخاب می شود و بنا بر این باید در انتخاب و دعوت از رهبری که از هر نظر شایسته یک ارکستر باشد دقت و توجه خاص داشت ولی متاسفانه بدون توجه به این مسائل است که شاهد هستیم از یک رهبر جوان آلمانی برای رهبری ارکسترسمفونیک ایران دعوت شده است که بیشتر به نظر می رسد برای پرکردن کارنامه کاری این رهبر جوان است.



این مدرس دانشگاه در ادامه افزود:شورای ارکسترسمفونیک تهران در انتخاب رهبران برای هدایت ارکسترسمفونیک تهران باید درایت و بینش کافی به خرج دهند نه اینکه صرفا دستورالعمل یک مدیر امور موسیقی را بدون بررسی های کارشناسانه بپذیرند.

وی گفت : شناخت رهبر مهمان ارکسترسمفونیک تهران از اوضاع جامعه و درک نیاز موسیقایی مخاطب از مهمترین فاکتورهای انتخاب رپرتواراست که متاسفانه این موضوع کمترین جایگاه در نگاه رهبران مهمان ، مسئولان و دست اندرکاران امور موسیقایی را دارد به همین دلیل اگر قراراست کار فرهنگی به معنای واقعی انجام شود علاوه بر میزان دانش و تخصص رهبر ارکستر باید نیاز مخاطب را نیز درنظر گرفت.

ضرابی در ادامه افزود : ارکستر در شرایطی می تواند رهبرخوب داشته باشد که نوازنده ها عاشقانه فعالیت کنند، این درحالی است که نوازنده ارکسترسمفونیک تهران به لحاظ مالی در شرایط خوبی به سر نمی برد و متاسفانه هنرمندان جوان و با استعداد که از شاگردان خودم هستند را می شناسم که برای گذران زندگی فعالیت غیر مرتبط با هنر موسیقی انجام می دهد.

عضو هیئت علمی دانشکده موسیقی در ادامه افزود : به اعتقادمن قبل از هرتصمیمی برای ارکستر سمفونیک تهران باید شرایط مناسب برای فعالیت نوازنده فراهم شود و بعد به فکر رهبر برای ارکستر باشیم ولی متاسفانه تجربه مسئولان در توجه به این امر نشان داده که به خطا رفته اند.

وی علاقمندی مخاطب به قطعات ارکستر را شرط موفقیت آن دانست و گفت : اجرای آثاری از موسیقی کلاسیک از فعالیت های اصلی ارکسترسمفونیک تهران است و در این موضوع شکی نیست اما آنچه نباید فراموش کرد توجه به ذائقه مخاطب با توجه به مشکلاتی است که با آن دست به گریبان هستند به همین دلیل باید رپرتواری فراهم شود که علاوه بر حفظ جنبه های موسیقی کلاسیک قطعاتی از آثار آهنگسازان موسیقی ایرانی اجرا شود اما جز در مواردی توجه به این امر مهم خیلی کم اتفاق می افتد.

عضو هیئت مدیره خانه موسیقی همچنین افزود : به گمان من آثاری برای ساختار موسیقی باید انتخاب شود که از جهت ساختار موسیقی،ملودی، فرم ، هارمونی و ارکستراسیون همراه با خواست مخاطب باشد؛ در این زمینه به جشن خانه موسیقی اشاره می کنم در ابتدای مراسم یازدهمین جشن خانه موسیقی مجموعه ای از رپرتوار موسیقی نواحی توسط هنرمندان پرتوان و بی ادعای این نوع موسیقی به روی صحنه رفت که مورد استقبال قرار گرفت و اگر برنامه ای ترتیب داده شود که برنامه هایی از این دست در قالب ارکستر سمفونیک تهران اجرا شود بی شک نه تنها مخاطب ایرانی بلکه دنیا را تحت تاثیر قرار می دهیم .