مهران مهام، تهیهکننده مجموعههای "خوشنشینها" و "زن بابا" درباره انتقادهای بیموردی که به آثار نمایشی میشود به خبرنگار مهر گفت: ما در کشوری زندگی میکنیم که قومیتهای زیادی وجود دارد. اگر در همه سریالها شخصیتها با زبان فارسی صحبت کنند انگار که بقیه هموطنان را فراموش کردهایم. البته برنامهسازان باید دقت کنند که اگر در موقعیتی از گویشی استفاده میکنند، موقعیت مقابلش را هم به وجود بیاورند.
وی در ادامه افزود: مثلا این طور نباشد که پیک موتوری با گویش صحبت کند، یکی از شخصیتهای سریال که جایگاه خوبی به لحاظ شغلی هم دارد میتواند با گویش حرف بزند تا باعث سوء تفاهم نشود. برای اینکه بخواهیم گویشها مورد انتقاد قرار نگیرد باید از شیرینی لهجهها استفاده کنیم. در سریالهای "زن بابا" و "متهم گریخت" حلیمه سعیدی به زیبایی به زبان آذری صحبت کرد. به نظرم برای جلوگیری از انتقادهای بیمورد باید سعی کنیم از گویشها به جا استفاده کنیم و برنامهسازان باید در این باره دقت کنند.
این تهیهکننده گفت: بینندگان هم سعه صدرشان را بالا ببرنند، چرا که برنامهسازان اگر در سریالی از گویشها استفاده میکنند قصد توهین و تمسخر کردن گویش را ندارند. خیلی از عوامل برنامهساز متعلق به شهرستانهای مختلف هستند. مثلاً سعید آقاخانی متولد سنندج است. اگر قرار باشد در کاری که میسازند هدفشان مسخره کردن گویش باشد، مسلماً این افراد اولین کسانی هستند که نسبت به این قضیه اعتراض میکنند.
مهام یادآور شد: برخی مواقع انتقادهای بیمورد نسبت به مجموعههایی که همزمان با تولید روی آنتن میروند منجر به اضطراب و فشار زیاد به عوامل میشود، حتی گاهی مسیر قصه را باید تغییر دهیم تا اعتراضها کمتر شود و همین مسئله باعث میشود مسیر اصلی قصه تغییر کند.
وی در پایان افزود: بهتر است بینندگان بگذارند سریال تمام شود، بعد قضاوت کنند و اگر اعتراضی دارند برای پایان سریال بگذارند، در پایان قصه هدف سازندگان اثر هم بیشتر برای مخاطبان مشخص میشود. گاهی اعتراضها باعث محدودیتهای زیاد برای ما میشود و نمیتوان به موضوعهای متنوع پرداخت، چرا که گلایهها بیشتر میشود. متاسفانه ما برنامهسازان مشکلات زیادی هم برای پرداختن به مشاغل داریم که امیدوارم با بالا رفتن سعه صدر مخاطبان و دقت ما برنامهسازان جلوی انتقادهای بیمورد گرفته شود.
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