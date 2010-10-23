فصل دوم کاوش در تپه اشرف اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تپه باستانی اشرف که در نزدیکى پل تاریخى شهرستان و در کنار زایندهرود اصفهان قرار دارد یکی کهنترین کانونهای شکلگیری شهر تاریخی اصفهان بوده است که در فصل اول کاوشهای باستانشناسی این تپه به عنوان یکی از بزرگترین پروژههای باستانشناسی در دهه های اخیر، آثاری از یک قلعه مربوط به دوران ساسانی و افزودههای دوره آلبویه به همراه قطعات سفال به جای مانده از دوران اسلامی و پیش از آن یافت شد.
اکنون ادامه فرایند کاوش و بررسی بیشتر ساختارهای معماری یافت شده و ساماندهی و نمایانسازی آثار به دست آمده در بخش شمالی تپه اشرف از اهداف فصل دوم کاوش است که به سرپرستی علیرضا جعفریزند، باستانشناس و نگارنده کتاب "اصفهان پیش از اسلام" ادامه پیدا می کند.
همچنین با گسترده شدن محوطه کارگاه در این تپه، بخش های بیشتری از قلعه دوران ساسانی در مجاورت خیابان مشتاق نمایان شده است ولی هنوز اقدامی از سوی شهرداری و دیگر نهادهای مرتبط برای محصور کردن این تپه و ممانعت از اخلال در روند کاوشهای باستان شناسی، صورت نگرفته است.
پس از به پایان رسیدن کاوشهای باستانشناسی تپه اشرف، بازدید از این گنجینه با ایجاد یک "سایت - موزه" برای همه علاقهمندان امکانپذیر می شود.
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