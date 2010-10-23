جزئیات اسنادمحرمانه جنگ عراق؛سهل انگاری آمریکا در رسیدگی به جنایات جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "یو اس ای تودی"، پایگاه اینترنتی ویکی لیکس روز جمعه در بزرگترین افشاگری نظامی در تاریخ آمریکا 400 هزار صفحه ازاسناد محرمانه درباره جنگ عراق را با وجود مخالفت آمریکا منتشر کرد.

ویکی لیکس در این افشاگری خشم عراقی ها را از اقدامات وحشیانه نیروهای آمریکایی و همپیمانان این کشور به تصویر می کشد.

در همین حال سازمان عفو بین الملل خواستار انجام تحقیقات لازم در این باره شده که زمانی که مقامات آمریکایی هزاران فرد بازداشت شده را به نیروهای امنیتی عراقی تحویل می دادند، تا چه حد درباره شکنجه آنها اطلاع داشتند.

بر اساس این گزارش اقدام نیروهای عراقی زندگی سربازان آمریکایی و همپیمانان این کشور را در معرض خطر قرار می دهد.

به نوشته یو اس ای تودی، پنتاگون پیش از این افشاگری ویکی لیکس را در خصوص جنایات افغانستان تایید نکرد و بیش از 100 تحلیلگر را برای بررسی این افشاگری استخدام کرد اما هرگز اعلام نکرد که افشاگری این پایگاه اینترنتی نادرست بوده است.

در این اسناد محرمانه به تیراندازی در ایست های بازرسی پرداخته شده است و اقدامات وحشیانه پیمانکارانی را روایت می کند که به روی عراقی ها شلیک می کردند و با استفاده از آب جوش، شوک های الکتریسیته، میله های فلزی و شلنگ های لاستیکی زندانیان را شکنجه می دهند.

همچنین در این افشاگری از 15 هزار کشتاری که پیش از این هیچ گزارشی درباره آن منتشر نشده است، پرده برداشته شد.

این روزنامه آمریکایی در این گزارش نوشت: آمریکا برای پایان دادن به اقدامات وحشیانه رژیم "صدام حسین" وارد جنگ عراق شد، اما ویکی لیکس در این افشاگری نشان داد که افسران آمریکایی وارد جنگی پیچیده شدند که بر اساس این مدارک همپیمانان این کشور در عراق مسئول اقدامات وحشیانه ای هستند.

سایت ویکی لیکس همچنین اعلام کرد که از زمان حمله این کشور به عراق و در فاصله سال های 2003 تا اواخر 2009 میلادی 285 هزار عراقی کشته و زخمی شده اند که شمار افراد کشته شده بالغ بر 109 هزار نفر است. همچنین 63 درصد کشته ها را غیر نظامیان تشکیل می دهند.

در بخش دیگر این اسناد محرمانه آمده است: دسامبر 2006 خونین ترین ماه عراق در طول جنگ بوده است به طوری که 5 هزار و 183 نفر که 4 هزار نفر آنها غیر نظامی بوده اند کشته شده اند.

این در حالی است که ارتش آمریکا اواخر جولای 2010 اعلام کرد که در فاصله زمانی ژانویه 2004 تا آگوست 2008 که جز خونین ترین دوره جنگ عراق بوده است 63 هزار و 185 غیر نظامی و 13 هزار و 753 نظامی عراقی کشته اند.