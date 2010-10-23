1400 کیلومتر شبکه بزرگراه در هرمزگان احداث می شود

محمد نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، بیان داشت: با توجه به موقعیت خاص جغرافیایى هرمزگان و افزایش جابجایى کالا انتظار مى رود طى پنج سال آینده هزار و 400 کیلومتر بزرگراه مورد نیاز در استان هرمزگان احداث شود.

نصوری ابرازداشت: در حال حاضر 350 کیلومتر در هرمزگان راه اصلی مورد بهره بردارى قرار گرفته و 300 کیلومتر آن نیز در دست احداث است.

وى ادامه داد: هزار و 500 کیلومتر بهسازى محورهاى فرعى و ارتقاء آنها به راههاى اصلى مورد نیاز است که 165 کیلومتر آن بهسازى شده و 180 کیلومتر آن نیز در دست اجرا است و نسبت به بهسازى هزار و 150 کیلومتر باقىمانده طى پنج سال آینده اقدام خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار هرمزگان گفت: بهسازى 400 کیلومتر راه روستایى و ارتقاء مشخصات آن به راه فرعى از دیگر ضرورتهاى توسعه راههاى استان هرمزگان است که تاکنون 50 کیلومتر آن اجرا شده است و همچنین شش هزار و 100 کیلومتر راه روستایى در هرمزگان مورد نیاز است که کار اجراى سه هزار و 100 کیلومتر آن به پایان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با تعریض، احداث و بهسازى راههاى اصلى و مواصلاتى، توان ظرفیت ترافیکى راههاى شریانى در حال افزایش است و این امکان وجود دارد با اتمام آزاد راه بندرعباس ـ سیرجان که هم اکنون 33 کیلومتر آن کار شده است، ظرفیت باربرى جاده اى به مقدار چشمگیرى افزایش یابد.