140 برنامه ورزشی بانوان در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، الهه غیناقی صبح شنبه در نشست این معاونت افزود: این برنامه ها در قالبهای مختلف مانند مسابقات ورزشی، پیاده روی خانوادگی و ... بوده است.

وی اظهار داشت: از مجموع تیمهای ورزشی بانوان استان،11 تیم بانوان در مسابقات سوپرلیگ حضور دارند و 28 تیم در لیگ باشگاهی حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: بخش ورزشی بانوان با داشتن 42 نایب رئیس و 19 مسئول ورزشی بانوان شهرستان‌ها مشغول فعالیت هستند.



معاون امور بانون تربیت بدنی گلستان افزود: 21 هزار ورزشکار زن در شش ماهه اول سالجاری بیمه شدند.

معاون تربیت بدنی گلستان نیز گفت: ورزش از ضروریات جامعه است و به دلیل کم تحرکی و زندگی ماشینی و افزایش بیماریها، توجه به ورزش امری مهم است.

حسینی بیان داشت: یکی از برنامه های این اداره کل همایش پیاده روی 300 هزار نفری به مناسبت عید غدیر است که جوایز نفیسی برای آن در نظر گرفته شده است.



وی گفت: ورزش صبحگاهی با حضور مدیران، نواخته شدن زنگ ورزش در مدارس، دیدار با فرزندان نخبه، غبار روبی مزار شهداء و تجلیل از قهرمانان ورزشی از جمله برنامه های هفته تربیت بدنی در استان است.

گلستان 80 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.