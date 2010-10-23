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۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

140 برنامه ورزشی بانوان در گلستان اجرا شد

140 برنامه ورزشی بانوان در گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور بانوان تربیت بدنی گلستان گفت: 140 برنامه فرهنگی و ورزشی همزمان با هفته تربیت بدنی در استان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، الهه غیناقی صبح شنبه در نشست این معاونت افزود: این برنامه ها در قالبهای مختلف مانند مسابقات ورزشی، پیاده روی خانوادگی و ... بوده است.

وی اظهار داشت: از مجموع تیمهای ورزشی بانوان استان،11 تیم بانوان در مسابقات سوپرلیگ حضور دارند و 28 تیم در لیگ باشگاهی حضور دارند.
 
وی خاطرنشان کرد: بخش ورزشی بانوان با داشتن 42 نایب رئیس و 19 مسئول ورزشی بانوان شهرستان‌ها مشغول فعالیت هستند.
 
معاون امور بانون تربیت بدنی گلستان افزود: 21 هزار ورزشکار زن در شش ماهه اول سالجاری بیمه شدند.
 
معاون تربیت بدنی گلستان نیز گفت: ورزش از ضروریات جامعه است و به دلیل کم تحرکی و زندگی ماشینی و افزایش بیماریها، توجه به ورزش امری مهم است.
 
حسینی بیان داشت: یکی از برنامه های این اداره کل همایش پیاده روی 300 هزار نفری به مناسبت عید غدیر است که جوایز نفیسی برای آن در نظر گرفته شده است.
 
وی گفت: ورزش صبحگاهی با حضور مدیران، نواخته شدن زنگ ورزش در مدارس، دیدار با فرزندان نخبه، غبار روبی مزار شهداء و تجلیل از قهرمانان ورزشی از جمله برنامه های هفته تربیت بدنی در استان است.
 
گلستان 80 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.
کد مطلب 1176116

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