ظرفیت تولید آلومینیوم کشور به 457 هزار تن افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، حسن پلارک عصر جمعه در بازدید از طرح نفلین سینیت سراب گفت: این سازمان تلاش می کند تا منابع لازم را برای اجرای بیش از 110طرح موجود در کشور که ارزش مالی آنها بالغ بر 270هزار میلیارد ریال است تامین کند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به اهمیت فلز آلومینیوم و کاربردهای فراوان آن در صنعت اظهار داشت: ظرفیت تولید این فلز در سال جاری به 457هزار تن افزایش یافته است .

وی پیش بینی کرد، با افتتاح و راه اندازی کارخانه های آلومینیوم در حال احداث مسجد سلیمان و لامرد و نیز تلاش های صورت گرفته در جهت بهینه سازی کارخانه های موجود در کشور این رقم تا پایان کار دولت دهم به 930هزار تن افزایش یابد.

معاون وزیر صنایع در عین حال این مقدار را نیز تامین کننده نیازهای کشور ندانست و افزود: نیاز سالانه کشور به آلومینیوم یک میلیون و هشتصد هزار تن است.

پلارک با بیان اینکه در حال حاضر ماده اولیه تولید آلومینیوم در کشور بوکسیت است اضافه کرد: بوکسیت مورد نیاز از معادن موجود در آفریقا تامین می شود که به دلیل داشتن بعد مسافتی با ایران و نیاز به حمل و نقل زمینی و دریایی آن مستلزم هزینه و زمان بیشتری است.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی با اشاره به اهمیت طرح ملی تولید آلومینا از معادن شهرستان سراب تصریح کرد: با توجه به اینکه تولید پودر آلومینا در کارخانه نفلین سینیت سراب با استفاده از نفلین موجود در معادن شهرستان سراب خواهد بود با اجرایی شدن این طرح از وابستگی کشور به بوکسیت برای تولید فلز آلومینیوم کاسته خواهد شد.

در این بازدید مجید نصیر پور نماینده سراب گفت: در صورت اجرایی شدن طرح ملی نفلین سینیت سراب همه مردم استان از منافع این پروژه بهرمند خواهند شد.

وی از این طرح به عنوان قبله گاه توسعه استان آذربایجان شرقی یاد کرد و ادامه داد: این طرح مورد تاکید همه مسئولان ارشد کشور است و مجمع نمایندگان استان با جدیت برای اجرا شدن این پروژه ملی تلاش می کند.

نصیر پور از مسئولان وزارت صنایع خواست تا در بودجه سال 90 برای این طرح ردیف خاصی در نظر بگیرند.

حجت الاسلام حسین رشتبری، امام جمعه سراب نیز با اشاره به اینکه این طرح در ایجاد اشتغال موثر است گفت: اگر دولت قصد دارد تا معضلات کلان شهرها را برطرف کند باید به رشد و توسعه شهرهای کوچک بها دهد.

رشتبری با بیان اینکه شعار عدالت محوری دولت ایجاب می کند تا زمینه اشتغال و کارافرینی را در مناطق کمتر توسعه یافته فراهم کند افزود: هم اینک شهرستان سراب به دلیل مهاجرت،‌ با رشد منفی جمعیت روبه رو است که اجرای طرح نفلین سینیت در کنار سایر طرح های صنعتی می تواند به ایجاد اشتغال و بالا رفتن درآمد مردم منطقه کمک کند.

در ادامه محمد رضا بیرامی فرماندار سراب گفت: با ایجاد کارخانه الومینای سراب و نیز صنایع پایین دستی آن جهش عظیمی برای صنعتی شدن و توسعه منطقه صورت خواهد گرفت.

وی خواستار کمک و همراهی مردم و مسئولان برای بهره برداری از این طرح ملی در حداقل زمان ممکن شد.

احمد موسوی مجری طرح نفلین سینیت سراب با ارائه گزارشی از این طرح گفت: در فاز اول طرح 67 هزار تن پودر آلومینا در مجتمع سراب تولید خواهد شد و مدت زمانی در نظر گرفته شده برای این طرح حدود 30 ماه است.

وی افزود: اقدامات لازم برای تامین تاسیسات زیر بنایی صورت گرفته است و برای کاستن از مصرف آب با طراحی متخصصین با استفاده از سیتم خشک میزان مصرف آب کاهش خواهد یافت.