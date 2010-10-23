سعید معروف که پیش از سفر تیم ملی والیبال به ترکیه با خبرنگار مهر صحبت میکرد، اظهارداشت: طی ماهها و روزهایی که از سالجاری گذشته در تمرینات و اردوهای مختلفی شرکت کردیم. به خاطر اجرای برنامههای تمرینی و حضور در مسابقات جام ریاست جمهوری قزاقستان، AVC کاپ آسیا و مسابقات قهرمانی جهان دچار خستگی زیادی شدهایم.
وی ادامه داد: البته همه این برنامهها، تمریناتی که انجام دادیم و مسابقاتی که در آن شرکت داشتیم به خاطر آماده سازی بهتر برای شرکت در بازیهای آسیایی بود. اگرچه از این بابت خیلی خسته شدیم اما امید به گرفتن نتیجه در گوانگجو تحمل آن را خیلی راحت میکند.
پاسور تیم ملی والیبال خاطرنشان کرد: من و دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال برای کسب مدال طلا در بازیهای آسیایی تمرین میکنیم. هر کاری هم از دستمان بربیاید انجام میدهیم تا بتوانیم به این خواسته برسیم.
معروف با تاکید بر اینکه عوامل زیادی در نتیجه گیری تیمها تاثیر دارد، گفت: خیالمان بابت خودمان، اینکه تا به امروز تمرینات خوبی داشتهایم و در آمادگی مقبول هم به سر میبریم، راحت است. اما برای قهرمان شدن در گوانگجو فقط این مسئله کافی نیست و شرایط بازیها و موقعیت دیگر تیمها هم تاثیرگذار است.
ملیپوش والیبال کشورمان یادآور شد: تیم ملی والیبال امسال در هر تورنمنتی که شرکت داشت، نتیجه گرفت. در مسابقات جهانی هم حضوری قابل قبول داشت. دوست داریم آخرین رویداد امسال را هم با خیر و خوشی تمام کنیم. خیر و خوشی این مسابقات برای ما مدال طلاست.
شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبانماه در گوانگجو آغاز میشود و تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.
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