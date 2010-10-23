به گزارش خبرگزارش مهر، وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینه های معاینه فنی خودرو بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های کشور و راه و ترابری و به استناد به اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها را تعیین کردند.

براساس این گزارش نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها در کلان شهرها برای خودروهای سبک 9 هزار تومان و برای خودروهای سنگین 18 هزار تومان خواهد بود.

همچنین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بالای 300 هزار نفر برای خودروهای سبک 8 هزار تومان و برای خودروهای سنگین 18 هزار تومان تعیین شد.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها در شهرهای با جمعیت کمتر از 300 هزار نفر نیز برای خودروهای سبک 7 هزار تومان و برای خودروهای سنگین 18 هزار تومان خواهد بود.

براساس مصوبه کارگروه تعیین نرخ هزینه های معاینه فنی خودرو، نرخ خدمات معاینه فنی برای هر بار مراجعه بعدی ظرف یک ماه پس از مراجه اول در مورد خودروهای سبک و 10 روز بعد از مراجعه اول برای خودروهای سنگین 2 هزار تومان خواهد بود.

نرخ خدمات فنی برای موتور سیکلت ها برای مراجعه اول سه هزار تومان و برای هر بار مراجعه بعدی ظرف مدت یک ماه پس از مراجعه اول یک هزار تومان خواهد بود. بعد از انقضای مدتهای یک ماه و 10 روز پس از مراجعه اول، مراجعه بعدی اولین مراجعه محسوب خواهد شد.

براساس تصمیم کارگروه تعیین نرخ هزینه های معاینه فنی خودرو، دریافت هرگونه مبلغی بیش از نرخ های مصوب با توجه به لحاظ کلیه حقوق دولتی و هزینه های مربوط به چاپ و تکثیر و موارد مشابه ممنوع است. این مصوبه در تاریخ 21 مهر ماه 1389 پس از تایید رئیس جمهور از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.