مراسم گرامیداشت استاد صنعتی در کرمان برگزار می شود

حسین کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره اینکه استاد صنعتی یکی از بزرگترین مجسمه سازان معاصر کشور محسوب می شود که آثار فراوانی را خلق کرده است گفت: به منظور زنده نگه داشتن یاد استاد بزرگ مجسمه سازی ایران مراسم بزرگداشت استاد صنعتی در حاشیه سمپوزیوم مجسمه سازی در موزه هنریهای معاصر کرمان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این مراسم تندیس دستان استاد صنعتی که توسط استاد "شانس" ساخته شده است به موزه هنرهای معاصر کرمان اهداء می شود.

قائم مقام شهردار کرمان افزود: با توجه به اینکه یکی از اهداف برگزاری این سمپوزیوم در کرمان گرامیداشت مرحوم استاد علی اکبر صنعتی است، این مراسم با حضور اساتید صاحب نام مجسمه ساز کشور پس از بازدید از آثار استاد انجام می شود.

وی همچنین از پیوستن استاد مرادیان به مجمع اساتید مجسمه ساز کشور در محل سمپوزیوم خبر داد و گفت: این استاد با وجود اینکه در حال برگزاری نمایشگاهی از آثارش در کشور فرانسه بود، زمان بازگشت سفر خود از فرانسه را تغییر داد و به جمع اساتید شرکت کننده در سمپوزیوم پیوسته است.

وی ضمن قدردانی از حضور استاد جمشید مرادیان در کرمان وضعیت پیشرفت ساخت آثار را بسیار خوب ارزیابی کرد و از شهروندان کرمانی دعوت نمود تا در موعد برگزاری سمپوزیوم عصرها از ساعت 15 تا 18 شاهد خلق آثار در محل پارک شورا باشند.

هم اکنون سمپوزیوم مجسمه سازی با حضور اساتید برتر مجسمه سازی کشور در پارک شورای کرمان در حال برگزاری است.



