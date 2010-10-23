گیاهان تراریخته به کاهش دی اکسیدکربن کمک می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، گیاهان اصلاح ژنتیکی شده (تراریخته) گیاهانی هستند که DNA آنها با بهره گیری از تکنیکهای مهندسی ژنتیک و با هدف بهبود و اصلاح یک یا دو ویژگی دستکاری شده است.

این گیاهان در دهه گذشته توانسته اند در بخش تکنیکهای کشاورزی به نوآوریهای بسیار جدیدی دست یابند.

اکنون گروهی از محققان بخش علوم زمین لابراتوار ملی لارنس برکلی به سرپرستی "کریستر جانسون" در بررسیها خود نشان دادند که تا سال 2050 می توان با استفاده از گیاهان تراریخته 5 تا 8 میلیارد تن از دی اکسید کربن منتشر شده در اتمسفر را جذب کرد.

به این ترتیب این گیاهان نقش مهمی هم در تولید انرژی (به شکل بیومس یا زیست توده) و هم در جذب دی اکسید کربن ایفا خواهند کرد.

براساس گزارش کریستین ساینس مونیتور، به گفته محققان آمریکایی، راه حل ایده آل برای کاهش دی اکسید کربن از طریق این نوع گیاهان این است که گیاه تراریخته ای ایجاد کرد که همانند یک گیاه پایا و چندساله رفتار کند.

گیاهان پایا ریشه های بسیار گسترده ای دارند که موجب می شود تنها میزان بسیار کمی انرژی از طریق دانه ها و میوه ها هدر رود همچنین میزان جذب دی اکسیدن کربن این گیاهان بسیار بالاتر از گیاهان با عمر کوتاه است.