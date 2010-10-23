میرزاخانی و عدل کسروی آخرین نمایندگان ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودوی قهرمانی جوانان جهان پنج‌شنبه گذشته با حضور 597 جودوکار از 78 کشور به میزبانی مراکش در شهر "القادیر" آغاز شد.

در طول دو روز گذشته ژاپنی‌ها با کسب پنج مدال طلا، دو نقره و چهار برنز صدرنشین مطلق این مسابقات هستند و تیم‌های فرانسه، گرجستان و قزاقستان نیز در مکان‌های بعدی قرار دارند.

فردا یکشنبه در آخرین روز مسابقات جودوی قهرمانی جوانان جهان در وزن 100- کیلوگرم تیم ایران نماینده‌ای ندارد اما در وزن 100+ دو نماینده خواهیم داشت که برابر رقبای جهانی خود به میدان می روند.

حبیب الله میرزاخانی در گروه A این وزن دور اول را با استراحت پشت سر می گذارد و سپس با "توماس تالاچ" از لهستان مبارزه خواهد کرد. سیامک عدل کسروی دیگر نماینده کشورمان در این وزن که از ژاپن به تیم ملی در مراکش ملحق شده است، در گروه D بعد از استراحت در دور نخست، در دور دوم به دیدار "الزیبایار" از مغولستان خواهد رفت.