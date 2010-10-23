افزایش ظرفیت فرودگاهی آذربایجان غربی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح شنبه در جریان بازدید از روند عملیات بهسازی باند پرواز فرودگاه ارومیه، فرودگاهها را از شاخص های توسعه یافتگی در دنیای امروز دانست و افزود: فرودگاه ارومیه در شرایط فعلی پاسخگوی نیازهای استان نیست.

وی با بیان اینکه در این راستا طرح توسعه فرودگاه ارومیه جزو اولویت های عمرانی آذربایجان غربی قرار گرفته است، بیان داشت: عملیات آسفالت ریزی باند سه هزار و 200 متری فرودگاه ارومیه پیش از موعد مقرر به اتمام رسیده است.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: طی چند روز آتی نیز عملیات درزگیری و لکه گیری اطراف باند اصلی به اتمام رسیده و عملیات نقشه برداری و خط کشی انجام می شود.

جلال زاده با اعلام اینکه در صورت مساعد بودن شرایط جوی روز ششم آبان ماه اولین پرواز هوایی از فرودگاه ارومیه انجام می شود، گفت: با ادامه این روند سفر حجاج استان به مکه نیز از طریق فرودگاه ارومیه انجام می شود.

وی انجام عملیات بهسازی باند فرودگاه ارومیه را در جهت تامین امنیت پروازها عنوان و خاطر نشان کرد: با نظارت و پیگیری های مستمر این پروژه با کیفیت بالا و سرعت معقول اجرا می شود.

بهسازی فرودگاه ارومیه از 13 مهرماه سالجاری با اختصاص اعتبار 10 میلیارد ریال آغاز شده است، روزانه به طور متوسط چهار تا شش پرواز داخلی و بین المللی از فرودگاه ارومیه انجام می شود.

عملیات ساخت فرودگاه بین المللی شهرستان ارومیه از سال 1342 آغاز شد و عملیات پروازی آن نیز از سال 45 به مرحله اجرا درآمد.