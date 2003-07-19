مقتدا صدر خواستار تشكيل شورايي مشابه شوراي 25 نفره در عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر وي همچنين خواهان تشكيل ارتشي جهت دفاع از حوزه و مراجع ديني تحت عنوان ارتش امام مهدي شد. درهمين حال هيات علماي مسلمان عراق كه به عنوان پايگاه مرجعيت اصلي پيروان مذهب اهل تسنن در اين كشور به حساب مي آيد طي تجمعي پس از برگزاري نمازجمعه در مسجد ام القراي شهر بغداد مراتب ناخرسندي خود را از تركيب اعضاي شوراي انتقالي حكومت در اين كشور ابراز داشت. برخي از علماي اين هيات خواستار انتخاب اعضاي شورا از ميان رنج ديدگان ملت عراق و نه افراد تعيين شده از سوي ارتش اشغالگر شد. لازم به ذكر است 13 عضو از 25 عضو شوراي انتقالي حكومت در عراق را شيعيان تشكيل مي دهند و تنها 5 تن از اعضاي اين شورا به پيروان مذهب اهل تسنن اختصاص يافته است.