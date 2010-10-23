به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، به دنبال افزایش اسلامهراسی و خصومت علیه ساخت مسجد بزرگ شهر نیویورک در نزدیکی محل انفجارهای یازدهم سپتامبررهبران مسلمان نیویورک با برگزاری گردهمایی توافق کردند که در تاریخ مشخص شدهای در ماه اکتبر همزمان درهای تمام مساجد آمریکا و نیویورک را به روی غیرمسلمانان بگشایند.
مراسم گشایش درهای مساجد نیویورک رویدادی است که در دو ساعت با هدف رفع بیاطلاعی و ترویج دوستی میان همسایگان و توسعه هماهنگی بین ادیان برگزار میشود.
در نیویورک بیش از 20 مسجد در این مراسم که از یکشنبه 25 مهر ماه آغاز شده و فردا یکشنبه 2 آبان ماه خاتمه مییابد شرکت کردند.
برگزارکنندگان این مراسم آن را یک موفقیت توصیف میکنند چرا که صدها نفر از مساجد دیدن کردن در سخنرانیها حضور یافته به گشت و گذار داخل فضای مسجد پرداخته و در جلسات پرسش و پاسخ حاضر شدند.
ظهیر الدین مدیر اجرایی شورای رهبری اسلامی کلان شهر نیویورک به عنوان یک گروه پوششی از مساجد این شهر اظهار داشت: در رابطه با کاهش اسلامهراسی و رفع تعصب علیه مسلمانان باید بر روابط خود با همسایگان خود تمرکز کنیم. اگر همسایگان از حضور ما راضی نباشند این روابط رو به تیرگی میرود.
نظرسنجیهای انجام شده توسط نیویورک تایمز در ماه آگوست نشان میدهد که 75 درصد از مردم این شهر تاکنون از یک مسجد دیدن نکردهاند و آنهایی که تاکنون به دیدن یک مسجد رفته یا یک دوست مسلمان دارند از ایده ساخت مسجدی نزدیک به محل انفجارهای یازدهم حمایت میکنند.
همچنین این نظر سنجی واهمه بیاساس مردم نیویورک درباره مسلمانان را نشان می داد بهطوری که 60 درصد آنها به علت انفجارهای یازدهم سپتامبر نسبت به مسلمانان احساسات منفی دارند. این درحالی است که ترویج باورهای نادرست درباره مسلمانان بهویژه از سوی رسانههای امریکایی عامل اصلی این احساسات منفی را تشکیل دادهاند. در غیر این صورت افرادی که از این بیاطلاعی و ناآگاهی درباره اسلام رنج نمیبرند هیچ نوع احساس منفی نسبت به همتایان مسلمان خود ندارند.
نمونه اخیر اخراج تحلیلگر اخبار رادیو نشنال پابلیک به علت اظهارات خود در شبکه تلویزیونی فاکس علیه مسلمانان یکی شاهدی برای ترویج اسلامهراسی در رسانهها تلقی میشود.
به رغم اینکه مساجد همواره درهای خود را به روی عموم باز میگذارند اما برگزار کنندگان مراسم ویژه این هفته اظهار داشتند برگزاری یک برنامه ویژه گشایش درهای با اطلاع رسانی مناسب برای نزدیک کردن جامعه مسلمان و غیر مسلمانان ضروری به نظر میرسد.
در اکثر روزهای این هفته دست کم یک یا دو مسجد در یکی از بخشهای شهر نیویورک برنامه هایی برای افرادی که به دیدن مسجد آمده بودند ترتیب داده بود.
بسیاری از افرادی که برای نخستین بار به مسجد آمده بودند پرسشهایی درباره آداب نماز، اعیاد اسلامی و شباهتهای میان اسلام و سایر ادیان مطرح میکردند.
در ماههای اخیر از روزهای پیش از سالگرد یازدهم سپتامبر تا امروز بسیاری از رهبران مسلمان در امریکا با این پرسش رو به رو هستند که چگونه میتوانند تصویر دین اسلام را در اذهان عمومی بهبود بخشند.
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