به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حاجی‌رسولی در نشست علمی پژوهشی که با عنوان ارزیابی سریع مصرف مواد اعتیادآور گفت: قدیمی‌ترین موادمخدر در جهان تریاک است و مشتقات مختلف آن نظیر مرفین، کدئین و هروئین و... به‌طور گسترده‌ای مورد مصرف یا سوء مصرف قرار می‌گیرند و در مقابل می‌توان از کوکائین و مشتقات آن به‌عنوان اولین ماده محرکِ مورد استفاده بشر نام برد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر اظهار داشت: استفاده موقتی از هر نوع داروی اعتیادآور موجب تغییرات بدنی و خلقی می‌شود و تعادل رفتاری مصرف‌کننده را مختل می‌کند. به همین دلیل اصطلاح ماده مخدر به هر نوع ماده‌ای اطلاق می‌شود که عملکرد روانی و بدنی را تغییر و دچار اختلال کند.

حاجی‌رسولی با بیان اینکه در این زمینه تحقیقی میان یک هزار و 108 نفر معتاد درمان جوی استان تهران انجام شد، گفت: بررسی برخی از عوامل مربوط به الگوهای مصرف مواد اعتیادآور هدف اصلی این پژوهش به شمار می‌رود.

وی با اشاره به یافته‌های این تحقیق گفت: نتایج کلی این پژوهش نشان می‌دهد که الگوی مصرف در کشور ایران تغییر کرده است، زیرا از مجموع جمعیت آماری این پژوهش 235 نفر از تریاک، 77 نفر از شیره، 344 نفر از کراک، 327 نفر از شیشه و تنها 18 نفر از هروئین استفاده می‌کردند که این وضعیت می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

این پژوهشگر حوزه اعتیاد گفت: سنگین‌ترین سوء مصرف مشتقات تریاک یعنی تزریق هروئین به تدریج باعث بروز عوارض جسمی نظیر تیرگی پوست، تکیدگی، بروز بیماری‌های مختلف جسمی و یأس و افسردگی در بیماران می‌شود.

حاجی‌رسولی افزود: بروز رفتارهای پرخطر، هیجان‌خواهی، از بین رفتن مکانیسم‌های بازدارنده در مغز و احتمال انجام اعمال جنون‌آمیز از جمله عوارضی هستند که سلامت سوء مصرف‌کنندگان مواد اعتیادآور به خطر می‌اندازد.

وی ادامه داد: وابستگی و سوء مصرف مواد اعتیادآور علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی و اقتصادی، باعث بروز ناهنجاری‌های شدید رفتاری در فرد معتاد و افزایش جرم و جنایت و شیوع رفتارهای پر خطر نظیر تزریق مشترک، استفاده از سرنگ‌های آلوده و افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌های عفونی و واگیردار نظیر ایدز و انواع هپاتیت‌ها می‌شود.

وی‌ گفت: در سال‌های اخیر و با تولید روزافزون مواد اعتیادآور شیمیایی مشکل اعتیاد به صورت حادتری در آمده است که باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.

