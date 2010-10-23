کتایون ده چمنی، مدیر نگارخانه 6 در مورد نمایش مجموعه عکسهای کاوه گلستان با نام "کارگران" به خبرنگار مهر گفت: بعد از اتمام نمایشگاه تداوم که به عکسهای دهه 40 و 50 برمی گردد، قصد داریم برای اولین بار مجموعهای از عکسهای کاوه گلستان را که تا به حال نمایش داده نشدهاند، نشان دهیم.
وی افزود: این مجموعه بیش از 30 سال قبل توسط گلستان تهیه شد و اکنون به وسیله همسرش هنگامه گلستان نگهداری میشود. ما 30 عکس را برای نمایشگاه انتخاب کردهایم.
نمایشگاه انفرادی مجموعه عکسهای کارگران کاوه گلستان از 14 آبان در نگارخانه 6 به نشانی خیابان خردمند شمالی، کوچه هیجدهم، پلاک 6 برگزار میشود.
کاوه گلستان فرزند ابراهیم گلستان (نویسنده و کارگردان) و فخری گلستان است. چاپ عکسهای گلستان از رویدادهای انقلاب ایران و جنگ ایران و عراق در بسیاری از مطبوعات معتبر کشورهای غربی، نامش را در میان خبرنگاران عکاس بینالمللی به نامی آشنا تبدیل و جوایزی را نصیب وی کرد.
گلستان فعالیت خود را از حدود سال 1348 به عنوان عکاس آغاز کرد و در سال 52 به عنوان نخستین ماموریت مطبوعاتی برای تهیه عکس و گزارش جنگ به ایرلند رفت.
آغازهمکاری وی با روزنامه "آیندگان" به شکلگیری مجموعههای کارگران و بیماران روانی آسایشگاه یافتآباد منجر شد. وی برای هر کدام از این مجموعهها مدتها با سوژههایش زندگی کرد.
با شروع انقلاب اسلامی، گلستان مانند سایر عکاسان خبری به ثبت تصاویر حرکت مردم پرداخت. وی در سال 58 به خاطر عکسهای انقلاب موفق به دریافت جایزه "رایت کاپا" شد. گلستان در طول هشت سال دفاع مقدس در جنگ حضور داشت و به عکاسی از این رویداد پرداخت.
گلستان در ۱۳ فروردین ۱۳۸۲ هنگام انجام مأموریت تصویربرداری برای یک شبکه خبری در خط مقدم جنگ در شهر مرزی کفری در ۱۳۰ کیلومتری کرکوک در عراق که تحت کنترل اتحاد میهنی کردستان بود، بر اثر انفجار مین کشته شد.
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