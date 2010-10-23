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۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۴۶

وداع تلخ شاهزاده عرب با فوتبال/ رئیس باشگاه الهلال استعفا کرد

وداع تلخ شاهزاده عرب با فوتبال/ رئیس باشگاه الهلال استعفا کرد

شاهزاده عربستانی که قبل از دیدار الهلال با ذوب آهن در میان تشویق 70 هزار هوادار تیمش وارد ورزشگاه ملک فهد شد، در پایان بازی چاره‌ای جز استعفا نداشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، شاهزاده عبدالرحمان بن مساعد که با عصایی در دست دور ورزشگاه ملک فهد را چرخید تا در میان تشویق هواداران الهلال در جایگاه ویژه مستقر شود، در پایان بازی با چهره‌ای گرفته به میان خبرنگاران شبکه‌های مختلف خبری آمد و استعفایش را اعلام کرد.

این شاهزاده که قبل از بازی با روحیه‌ای بالا و ابراز امیدواری از حضور تیمش در فینال لیگ قهرمانان آسیا به ورزشگاه آمده بود، در پایان بازی برابر دوربین‌های تلویزیونی قرار گرفت و با چهره‌ای گرفته گفت: ذوب آهن از الهلال بهتر بود و پیروز شد.
 
شاهزاده عبدالرحمان پس از این اظهارنظر استعفایش از ریاست باشگاه الهلال را اعلام کرد و در میان انتقادات خبرنگاران عربی سالن کنفرانس را ترک کرد.
 
تیم فوتبال الهلال در دو بازی رفت و برگشت با نتیجه یک بر صفر بازی را به ذوب آهن ایران واگذار کرد و از رسیدن به فینال بازماند.
کد مطلب 1176219

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