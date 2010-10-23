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۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

دقایقی دیگر صورت می⁯گیرد؛

دیدار اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با رهبر معظم انقلاب

دیدار اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با رهبر معظم انقلاب

قم - خبرگزاری مهر: معاون جامعه و مردم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از دیدار اعضای این جامعه با مقام معظم رهبری تا دقایقی دیگر خبر داد.

حجت⁯الاسلام محمدرضا آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: دیدار اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ولی امر مسلمین جهان دقایقی دیگر در دفتر معظم له برگزار می⁯شود.

وی اضافه کرد: با هماهنگی⁯های انجام شده، اعضای جامعه مدرسین در این دیدار حضور پررنگی دارند و در این جلسه گزارشی از فعالیت⁯های انجام شده به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه می⁯شود.

آشتیانی رهنمودهای مقام معظم رهبری را فصل الخطاب دانست و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در این مدتی که در قم بسر می ⁯برند فرمایشات اساسی و کلیدی درموضوعات مختلف به ویژه مباحث مربوط به ارتقای حوزه⁯های علمیه ارائه فرمودند و همگان باید در مسیر تحقق فرمایشات آن معظم له پرشتاب⁯تر از همیشه حرکت کنند.

وی در پایان تعداد اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را حدود 53 نفر اعلام کرد.

کد مطلب 1176220

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