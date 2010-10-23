حجتالاسلام محمدرضا آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: دیدار اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ولی امر مسلمین جهان دقایقی دیگر در دفتر معظم له برگزار میشود.
وی اضافه کرد: با هماهنگیهای انجام شده، اعضای جامعه مدرسین در این دیدار حضور پررنگی دارند و در این جلسه گزارشی از فعالیتهای انجام شده به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه میشود.
آشتیانی رهنمودهای مقام معظم رهبری را فصل الخطاب دانست و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در این مدتی که در قم بسر می برند فرمایشات اساسی و کلیدی درموضوعات مختلف به ویژه مباحث مربوط به ارتقای حوزههای علمیه ارائه فرمودند و همگان باید در مسیر تحقق فرمایشات آن معظم له پرشتابتر از همیشه حرکت کنند.
وی در پایان تعداد اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را حدود 53 نفر اعلام کرد.
دقایقی دیگر صورت میگیرد؛
دیدار اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با رهبر معظم انقلاب
قم - خبرگزاری مهر: معاون جامعه و مردم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از دیدار اعضای این جامعه با مقام معظم رهبری تا دقایقی دیگر خبر داد.
حجتالاسلام محمدرضا آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: دیدار اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ولی امر مسلمین جهان دقایقی دیگر در دفتر معظم له برگزار میشود.
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