11 نفر بر اثر انحراف به چپ اتوبوس در محور دامغان کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سرهنگ علیرضا خبیر صبح شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان در تشریح این حادثه گفت: این تصادف مرگبار 5 کشته بر جای گذاشت.

وی با اشاره به اینکه این تصادف مرگبار بین یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه تریلی اتفاق افتاد، گفت: این حادثه در کیلومتر 150 محور دامغان - جندق در استان سمنان رخ داده است.

به گفته وی، اتوبوس با 39 مسافر از اصفهان به سمت مشهد در حال حرکت بود که با یک دستگاه تریلی حامل خودرو به علت انحراف به چپ اتوبوس این حادثه رخ داده است.

وی با بیان اینکه شش مسافر این اتوبوس به بیمارستان منتقل شدند، گفت: راننده اتوبوس که خود را عامل اصلی بروز این حادثه می دانست پس از تصادف از صحنه متواری شد.

خبیر ادامه داد: همچنین بر اثر وقوع یک فقره حادثه رانندگی در محور طرود شاهرود به اصفهان یک نفر کشته شد.

به گفته وی، این حادثه در کیلومتر88 جاده طرود بین یک دستگاه سواری پژو و کامیون بنز رخ داده است که علت این حادثه انحراف به چپ خودروی پژو عنوان شده است.