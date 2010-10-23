اختصاص 70 میلیارد ریال به توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی صبح شنبه در جلسه ستاد ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی آذربایجان غربی، افزود: در ارومیه بر اساس مطالعات مشاور سه محله کشتارگاه، طرزیلو و اسلام آباد به عنوان مناطق اولویت دار تعیین شده و در مرحله نخست برای اجرای پروژه های عمرانی در این مناطق اعتبار ملی اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه الگوههای توسعه ای و توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی و غیر مجاز شناسایی شده در استان توسط مشاور تهیه شده، بیان داشت: جهت ارتقا شاخصهای توسعه زندگی شهری و برخورداری ساکنان این مناطق از میزان قابل قبولی از خدمات زیربنایی، انشعابات آب، برق و گاز راهکار جامعی طراحی شده و در دست اجرا است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی رفع مشکلات و کاهش معظلات اجتماعی، عمرانی، اشتغال و بهداشتی این مناطق را از جمله برنامه های اولویت دار ستاد توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی استان عنوان کرد.

محمودی همچنین با اشاره به قانون منع واگذاری انشعاب به ساخت و سازهای غیر مجاز اظهار داشت: در گام نخست برای ساماندهی این مناطق شرکت های خدمات رسانی در حال واگذاری انشعابات موقت آب، برق و گاز هستند.

وی افزود: ساکنان این مناطق نیز باید تا شش ماه نسبت به اخذ مجوز و سند مالکیت ازشهرداری و نمایندگان در مجلس شورای اسلامی هم نسبت به رفع موانع قانونی و امکان پرداخت تسهیلات برای مقاوم سازی ساختمانها و اجرای طرحهای عمرانی اقدام کنند.

ضعف مدیریتی عامل اصلی ایجاد سکونتگاه های غیر رسمی است

نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز در این جلسه ضعف مدیریت شهری را عامل شکل گیری و توسعه مناطق حاشیه نشین و سکونتگاههای غیر رسمی دانست و گفت: با گذشت زمان و مهاجرت مردم و در برخی از مناطق به واسطه فرصت طلبی افراد سود جو مناطقی با طبقات اجتماعی مختلف در گوشه و کنار شهر شکل گرفته است .

جواد جهانگیرزاده با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزود: این اقدام دولت یک جراحی بزرگ اقتصادی بوده که در 200 سال گذشته در جهان بی سابقه است و باید همه برای اجرای بهینه آن متحد شویم.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر یکی دیگر از نمایندگان مردم در مجلس نیز در ادامه این جلسه بر پیگیری نمایندگان مجلس در نحوه خدمات رسانی دستگاهها به مناطق حاشیه نشین اشاره کرد و گفت: برای اجرای شدن برنامه ها تدوین راهکارهای میان مدت و دراز مدت ضروری و باید با رعایت الزامات قانونی نسبت به ارائه خدمات اقدام کرد.