"لطفا مزاحم نشوید" و "هر چی خدا بخواد" 48 میلیون تومان فروش کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "لطفا مزاحم نشوید" به کارگردانی محسن عبدالوهاب با 16 سینما پس از سه روز 24 میلیون تومان و "هر چی خدا بخواد" ساخته نوید میهن‌دوست با 18 سینما به 24 میلیون تومان دست پیدا کرده‌اند.

همچنین فیلم سینمایی "سن پترزبورگ" با 17 روز نمایش در 19 سینمای تهران فروش 200 میلیون تومانی داشته است. پخش این سه فیلم‌ برعهده موسسه فیلمیران است.

در فیلم "لطفا مزاحم نشوید" که ساختاری اپیزودیک دارد، باران کوثری، افشین هاشمی، هدایت هاشمی، حامد بهداد و... بازی می‌کنند. ترانه علیدوستی، حامد کمیلی، پوریا پورسرخ و بهاره رهنما بازیگران "هرچی خدا بخواد" هستند.