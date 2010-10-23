کاشی تیمای خراسان قهرمان مسابقات باشگاهی دوومیدانی بانوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان پنجشنبه و جمعه با حضور 162 ورزشکار از 20 تیم در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد. در پایان این مرحله از مسابقات تیم کاشی تیمای خراسان رضوی با 677 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید.

بعد از تیم کاشی تیمای خراسان رضوی، استان فارس با 419 امتیاز دوم و جهاد کشاورزی بوشهر با 375 امتیاز در مکان سوم ایستاد.

در مرحله نهایی این مسابقات آمنه صفوی در ماده 10 کیلومتر پیاده روی موفق شد، رکورد ملی کشور را که در اختیار خودش بود به میزان یک دقیقه و 24 ثانیه بهبود بخشد.

اسامی نفرات برتر این رقابت‌ها به شرح زیر است:

100 متر: نفیسه متاعی از جهاد کشاورزی بوشهر با زمان 12 ثانیه و 55 صدم ثانیه

100 متر با مانع: جمیله سیفی از کاشی تیمای خراسان رضوی با رکورد 16 ثانیه و 10 صدم ثانیه

200 متر: سودابه سبحانی از کاشی تیمای خراسان رضوی با رکورد 25 ثانیه و 92 صدم ثانیه

400 متر: سودابه سبحانی از کاشی تیمای خراسان رضوی با زمان یک دقیقه و 17 صدم ثانیه

400 متر با مانع: عاطفه لایقی از اصفهان با رکورد یک دقیقه و 6 ثانیه و 77 صدم ثانیه

800 متر: لیلا ابراهیمی از جهاد کشاورزی بوشهر با زمان 2 دقیقه و 13 ثانیه و 6 صدم ثانیه

1500 متر: لیلا ابراهیمی از جهاد کشاورزی بوشهر با رکورد 4 دقیقه و 37 ثانیه و 63 صدم ثانیه

پرش سه گام: جواهر زمانی از راه و ترابری گلستان با رکورد 11 متر و 15 سانتی متر

پرش ارتفاع: آیلین بابلی از راه و ترابری گلستان با رکورد یک متر و 55 سانتیمتر

پرش طول: بهار مرادی از تهران با رکورد 5 متر و 42 سانتیمتر

پرتاب دیسک: لیلا رجبی از جهاد کشاورزی بوشهر با رکورد 41 متر

پرتاب وزنه: لیلا رجبی از جهاد کشاورزی بوشهر با رکورد 16 متر و 90 سانتیمتر

پرتاب نیزه: سمیرا حاتمی‌راد از کاشی تیمای خراسان رضوی با رکورد 36 متر و 37 سانتیمتر

هفتگانه: زهرا هاشم‌زاده از اردبیل با 3470 امتیاز

سه هزار متر: محبوبه غیور از اصفهان با رکورد 10 دقیقه و 58 ثانیه و 68 صدم ثانیه

پنج هزار متر: محبوبه غیور از اصفهان با 18 دقیقه و 6 ثانیه و 31 صدم ثانیه

10 هزار متر: زهرا علی اکبری از جهاد کهکیلویه و بویراحمد با رکورد 39 دقیقه و 53 ثانیه و6 صدم ثانیه

10 کیلومتر پیاده روی: آمنه صفوی از هتل ورزش قزوین با رکورد 55 دقیقه و 38 ثانیه و 8 صدم ثانیه

4 در 100 متر امدادی: فارس با زمان 50 ثانیه و 32 صدم ثانیه

4 در 400 متر امدادی: کاشی تیمای خراسان رضوی با رکورد 4 دقیقه و 13 ثانیه و 33 صدم ثانیه